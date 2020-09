Video/ Francia Croazia (4-2) gol e highlights: tante emozioni a Saint Denis

Gol e spettacolo allo Stade de France, dove i padroni di casa della Francia hanno battuto 4-2 la Croazia nella sfida di UEFA Nations League. Erano stati i croati a portarsi per primi in vantaggio. Al 17′ su cross da calcio d’angolo irrompe in area Lovren, che non lascia scampo al portiere francese. Transalpini in difficoltà ma capaci di ribaltare il risultato già a fine primo tempo: a trovare il pari al 43′ è stato Antoine Griezmann, bravissimo a girare a rete un pallone ben piazzato a centro area da Martial. Nel recupero arriva addirittura il 2-1: su un cross di Ben Yedder, il pallone carambola sul portiere Livakovic che firma dunque l’autogol che consente alla Francia di andare all’intervallo in vantaggio sulla Croazia. La partita resta vivacissima anche nella ripresa: al 10′ della ripresa arriva il pari croato con Brekalo, che lascia partire una grande conclusione che lascia di stucco Lloris. Al 20′ Griezmann da calcio d’angolo piazza un gran pallone a centro area dove svetta Upamecano. Grande specialità per il difensore il colpo di testa che lascia di stucco il portiere croato e riporta avanti la Francia, che chiude il poker con un rigore di Giroud fischiato per fallo di mano in area di Brozovic. Ultima emozione, un palo croato di Vlasic. CLICCA QUI PER IL VIDEO FRANCIA CROAZIA

VIDEO FRANCIA CROAZIA: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

La Francia fatica un po’ ma vince e il CT Didier Deschamps spedisce al mittente le critiche: “Nel secondo tempo abbiamo acquisito più fiducia e ci siamo spinti in avanti. Aver segnato quattro gol, pur con due subiti, è positivo. I ragazzi sono stanchi fisicamente, non erano facili queste due partite ma abbiamo ottenuto sempre il risultato. Nella prima mezz’ora atleticamente siamo stati dominati, e siamo stati poco precisi tecnicamente, ma oggi ci siamo impegnati di più. Ancora non abbiamo tutti gli automatismi, e non cerco scuse. L’importante è non essere in difficoltà a giugno 2021, questo modo di giocare presenta vantaggi e svantaggi, dobbiamo provare di più per trovare i meccanismi”. Zlatko Dalic, ct della Croazia, non fa drammi dopo il ko dei suoi: “Abbiamo giocato 43 minuti fantastici, controllato il risultato, abbiamo trovato occasioni per aumentare il vantaggio, e poi… Poi sono arrivati ​​due minuti di blackout totale e abbiamo preso la direzione sbagliata. Prendiamo gol troppo facilmente, ci servirà correggere questi errori se vorremo essere competitivi nel prosieguo della Nations League, ma soprattutto per l’Europeo. Era l’inizio, al prossimo appuntamento saremo più pronti“.



