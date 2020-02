Video/ Frosinone Entella (1-0): highlights e gol. Dionisi manda in orbita i ciociari

Il video con gli highlights e i gol di Frosinone Entella 1-0 ci mostra la seconda vittoria consecutiva – di misura – dei ciociari allenati da Alessandro Nesta che grazie a questo successo si portano a una sola lunghezza di ritardo dal Pordenone che continua a perdere colpi e non sembra avere più lo smalto che qualche settimana fa lo aveva portato al secondo posto solitario in classifica, alle spalle dell’irraggiungibile Benevento. Tra le mura amiche dello Stirpe i canarini battono una diretta concorrente nella corsa verso i play-off, anche se il sogno resta la promozione in Serie A (e sarebbe la terza nella storia) senza passare dagli spareggi. I liguri facevano affidamento sulla coppia d’attacco formata dalla premiata ditta De Luca, Manuel e Giuseppe, che nella prima frazione di gioco sono anche andati a un passo dal gol. Ma l’infortunio del numero 20 ha spuntato le ali alla squadra di Boscaglia che nella ripresa è stata punita dalla perla balistica di Dionisi, il quale non ha lasciato scampo a Contini che in precedenza si era opposto al tentativo di Ciano deviando il pallone sul palo. Serviva la giocata del singolo per sbloccare una partita molto equilibrata ed è arrivata dal numero 10 al suo settimo centro in campionato. Nel finale Mancosu illude gli ospiti pareggiando i conti ma l’attaccante sardo era nettamente in fuorigioco, l’arbitro Massimi non ha potuto far altro che fermare il gioco su segnalazione dell’assistente. Grazie a una grande prova di carattere il Frosinone sale ulteriormente di quota e mette paura alle altre pretendenti per il grande salto nella massima categoria. Qualche momento di apprensione quando Brighenti ha colpito involontariamente con un calcio in faccia il suo compagno di squadra Capuano: il numero 3 è rimasto a terra dolorante e sanguinante in volto, ed è stato portato via in barella con una sospetta frattura del setto nasale. Gli auguriamo una pronta guarigione e di rivederlo al più presto in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO FROSINONE ENTELLA

VIDEO FROSINONE ENTELLA: LE DICHIARAZIONI

Federico Dionisi ha deciso la sfida dello Stirpe con un gol dei suoi: “Ho segnato un gol bellissimo, al di là della gioia personale è stato fondamentale vincere, questi tre punti sono pesantissimi e da qui in avanti ogni partita sarà decisiva per la corsa alla promozione. In questo inizio di 2020 abbiamo cambiato marcia, nel girone d’andata non siamo andati male nonostante una partenza difficile ma dovevamo accelerare, possiamo ancora fare meglio di così, soprattutto se vogliamo arrivare tra le prime due in classifica. Sinceramente mi interessa fino a un certo punto dei traguardi personali, quello che mi sta realmente a cuore sono gli obiettivi di squadra, ci sono tutti i presupposti per toglierci grandi soddisfazioni, se mi proponessero di segnare di meno in cambio del ritorno in Serie A firmerei subito senza alcuna esitazione. Abbiamo intrapreso la strada giusta, dobbiamo pensare a livello di gruppo e non di singolo. Non ci dobbiamo nascondere, siamo consapevoli dei nostri mezzi e tutti i pronostici ci vedono nelle prime posizioni. Tabanelli e D’Elia possono darci una grande mano sia dentro lo spogliatoio che in campo, hanno delle qualità tecniche e umane che parlano da sole”.

