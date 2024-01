Video/ Gambia Camerun (2-3) gol e highlights: Leoni agli ottavi di finale! (Coppa d’Africa, 23 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GAMBIA CAMERUN: LA SINTESI

Allo Stade Municipal de Bouaké il Camerun supera il Gambia per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata da mister Song prova ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva subito al 5′ con un tiro debole bloccato da Gaye e la squadra guidata dal commissario tecnico Saintflet replica al 7′ con una conclusione di Sowe, parata in ogni caso da Ondoa. I minuti scorrono sul cronometro e gli Scorpioni insistono collezionando alcune occasioni interessanti fallite da Minteh al 35′ e da Barrow tra il 39′ ed il 43′, sollecitando spesso l’estremo difensore avversario Ondoa.

Video/ Guinea Senegal (0-2) gol e highlights: la decidono Seck e Ndiaye (23 gennaio 2024)

Nel secondo tempo i Leoni Indomabili ripartono alla grande centrando la traversa al 50′ con uno spunto impreciso di N’Koudou e riescono poi a passare in vantaggio al 56′ grazie alla rete messa a segno da Toko Ekambi, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno N’Koudou, convalidata pure dal VAR. Nell’ultima parte dell’incontro i gambiani ci credono trovando il gol del pari al 72′ per merito di Jallow, su suggerimento di Fadera, e completano il sorpasso momentaneo all’85’ con il gol di Colley, liberato da Ceesay.

Diretta/ Mauritania Algeria (risultato finale 1-0): Dellahi fa la storia! (CAF, 23 Gennaio 2024)

Tuttavia i camerunesi ripristinano l’equilibrio all’87’ tramite l’autorete siglata da Gomez e rimontano in maniera definitiva con il gol di Wooh, di testa sul corner di N’Koudou, visto che il gol di Sanneh viene poi annullato per un evidente fallo di mano sul fronte opposto al 90’+4′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro etiope Tessema Bamlak ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo Jallow, Fadera e Sanneh tra gli Scorpioni. I tre punti conquistati in questo terzo turno della competizione continentale permettono al Camerun di salire a quota 4 nella classifica del girone C della Coppa d’Africa 2024 mentre il Gambia non si muove, rimanendo fermo a zero.

Diretta/ Angola Burkina Faso (risultato finale 2-0): la chiude Zini! (CAF, 23 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GAMBIA CAMERUN: IL TABELLINO

Gambia-Camerun 2 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 56′ Toko Ekambi(C); 72′ Jallow(G); 85′ Colley(G); 87′ AUTO Gomez(C); 90’+1′ Wooh(C).

Assist: 5′ N’Koudou(C); 72′ Fadera(G); 85′ Ceesay(G); 90’+1′ N’Koudou(C).

GAMBIA (4-4-1-1) – Gaye; Sanneh, Gomez, Colley, Mendy; Jallow, Manneh, Bobb, Minteh: Barrow; Sowe. A disp.: Jobe, Badamosi, Barry, Ceesay, Colley, Darboe, Fadera, Janko, Ngum, Sanneh, Sanyang, Touray. All.: Saintflet.

CAMERUN (3-4-3) – Ondoa; Castelletto, Wooh, Nouhou; Tchato, Ntcham, Zambo Anguissa, Yongwa; Toko Ekambi, Magri, N’Koudou. A disp.: Onana, Epasst, Bokele, Elliott, Gonzalez, Kemen, Leonel Ateba, Moukoudi, Moumbagna, Noumi Ngamaleu, Neyou, Tchamadeu. All.: Song.

Arbitro: Tessema Bamlak (Etiopia).

Ammoniti: 77′ Jallow(G); 89′ Fadera(G); 90’+6′ Sanneh(G).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GAMBIA CAMERUN













© RIPRODUZIONE RISERVATA