Video/ Genoa Sassuolo (2-1): highlights e gol, esordio ok per Nicola (Serie A)

Ecco il video di Genoa Sassuolo, partita giocata nella 18^ giornata del campionato di Serie A. Comincia nel migliore dei modi l’avventura di Davide Nicola sulla panchina del Grifone, con la vittoria per 2-1 ottenuta all’ultimo respiro contro il Sassuolo. Il video della partita racconta un pomeriggio soporifero al Luigi Ferraris, movimentato dal VAR e da un gol al fotofinish di Pandev. I gol però sono ben tre, con i liguri che interrompono il digiuno nel primo tempo grazie ad un rigore trasformato da capitan Criscito. La gara comincia con il Sassuolo in pieno controllo ed un Genoa spaventato e in affanno. Come detto il lampo decisivo è di marca rossoblu, con Criscito che spiazza Consigli sul penalty guadagnato da Sanabria. Obiang poco dopo si fa perdonare mettendo la firma sul gol del pareggio, con un tiro deviato da Ankersen alle spalle di un incolpevole Perin. Il Genoa reagisce di rabbia con Sturaro, il quale si trova a tu per tu con Consigli in una doppia occasione disinnescata dal portiere neroverde. Il tabellino resta inchiodato, Genoa e Sassuolo sembrano volersi accontentare o ad entrambe manca semplicemente il coraggio di osare. Nicola sprona i suoi mentre De Zerbi si arrabbia quando deve fare i conti con la rete annullata a Djuricic, subentrato a Duncan. Per l’arbitro c’è un tocco di braccio da parte del serbo ed è quindi inevitabile l’annullamento della marcatura. Si resta sull’uno a uno, con il Sassuolo che da l’impressione di poterla vincere. Il Genoa resta arroccato dietro ma non rinuncia a ripartire e con una carambola fortunata va in gol con Pandev, che cadendo insacca alle spalle di Consigli. E’ due a uno per i rossoblu . Nicola vince al debutto e trascina via la sua squadra dall’ultimo posto in classifica.

VIDEO GENOA SASSUOLO: IL TABELLINO

GENOA-SASSUOLO 2-1

Marcatori: 29′ rig. Criscito (G), 33′ Obiang (S), 86′ Pandev (G)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello (72′ Behrami), Radovanovic, Sturaro (79′ Cassata), Pajac; Pandev, Sanabria (69′ Favilli). All. Nicola

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traorè (93′ Raspadori), Duncan (53′ Djuricic), Boga (77′ Berardi); Caputo. All. De Zerbi