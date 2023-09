Video/ Giana Erminio Mantova (0-2) gol e highlights: si decide tutto nel finale (Serie C, 20 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GIANA ERMINIO MANTOVA: OSPITI CORSARI!

Nel turno infrasettimanale di Serie C spicca anche il match in programma allo stadio “Città di Gorgonzola”, quello tra Giana Erminio e Mantova che si è concluso con la vittoria dei virgiliani per 2 a 0. La squadra allenata da Possanzini aggancia il Padova e la Virtus Verona in testa alla classifica del girone A, niente male per una ripescata. Nell’arco dei novanta minuti la neopromossa ha mostrato grande carattere ma non è bastato per uscire imbattuta dal campo. I padroni di casa devono assolutamente mangiarsi le mani per un paio di grandi occasioni non sfruttate nel primo tempo, quando Franzoni ha scheggiato il palo a portiere battuto e Fumagalli ha fallito un tap-in clamoroso dopo la respinta di Festa sulla conclusione iniziale di Lamesta.

La qualità degli ospiti è emersa nella seconda frazione di gioco, quando i giocatori della Giana Erminio hanno cominciato ad accusare la stanchezza, determinante le ammonizioni dei difensori che li hanno obbligati a tirare indietro la gamba nei contrasti per non lasciare la squadra in inferiorità numerica. Il mister Chiappella non ha potuto così fare i cambi che voleva a differenza di Possanzini che ha gettato nella mischia Radaelli, proprio il numero 17 – al primo pallone toccato – ha sbloccato la contesa a poco più di cinque minuti dal novantesimo finalizzando uno splendido contropiede alimentato da Fiori – anche lui entrato dalla panchina. Sempre in campo aperto è arrivato il raddoppio di Mensah che ha messo il punto esclamativo alla contesa, vanificando ogni tentativo di rimonta della Giana Erminio che rimane così a mani vuote.

VIDEO GOL GIANA ERMINIO MANTOVA 0-2, IL TABELLINO

GIANA ERMINIO-MANTOVA 0-2 (0-0)

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali (57’ Caferri), Ferrante, Minotti; Lamesta (68’ Piazza), Franzoni, Marotta (85’ Perna), Ballabio, Groppelli; Fumagalli (68’ Barzotti), Verde (68’ Fall). All. Andrea Chiappella.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni (83’ Radaelli), Brignani, Redolfi, Panizzi; Bani (68’ Muroni), Burrai, Wieser (75’ Giacomelli); Galuppini (68’ Bragantini), Debenedetti (75’ Fiori), Mensah. All. Davide Possanzini.

ARBITRO: Erminio Cerbasi (Sez. di Arezzo).

AMMONITI: 22’ Bani (M), 26’ Previtali (G), 30’ Minotti (G), 52’ Ferrante (G).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 84’ Radaelli (M), 89’ Mensah (M).

