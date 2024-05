DIRETTA/ Catania Atalanta U23 video streaming tv: una partita a suo modo storica (Serie C, 18 maggio 2024)

DIRETTA CATANIA ATALANTA U23: I TESTA A TESTA

Sarà naturalmente una prima volta assoluta in terra siciliana la diretta di Catania Atalanta U23: giustamente, prima della partita d’andata ricordavamo che questo è il primo anno di esistenza per la seconda squadra nerazzurra e ovviamente, per motivi geografici, le due formazioni erano in gironi differenti della Serie C. La logica conseguenza di tutto questo è che il gol di Bouah per gli ospiti rossazzurri ha deciso la prima sfida in assoluto fra le due squadre (0-1) e naturalmente adesso il Catania avrà un vantaggio molto importante da gestire nel match casalingo di ritorno.

Sarebbe un’impresa non da poco per una formazione che, in base alla classifica del campionato, non avrebbe nemmeno dovuto partecipare ai playoff, dove però è presente grazie al successo nella Coppa Italia di Serie C; dall’altra parte, l’Atalanta U23 cerca la grande impresa che renderebbe davvero memorabile una già eccellente stagione del debutto per la seconda squadra bergamasca. La storia non può dirci altro, cosa succederà stasera nel secondo confronto tra Catania e Atalanta U23? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CATANIA ATALANTA U23 DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno assistere alla diretta di Catania Atalanta U23, è sempre Sky il broadcaster di riferimento, con la pay tv satellitare che mantiene anche l’esclusiva dei play off di Serie C. Per seguire la diretta streaming via internet della partita si potrà utilizzare l’applicazione Sky Go oppure l’abbonamento a Now Tv.

CATANIA ATALANTA U23: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Catania Atalanta U23 in programma alle ore 20.30 allo stadio “Massimino” riparte con la vittoria di misura della formazione etnea dell’andata. Il gol di Bouah a soli 6′ dal novantesimo ha gelato le speranze dei giovani bergamaschi che si sono imposti in questa stagione tra le formazioni rivelazione: anche per i play off c’erano grosse aspettativa ma per proseguire verso la Serie B ai nerazzurri servirà un’impresa in Sicilia.

Il vantaggio dell’andata permette infatti al Catania di perdere anche di misura e passare comunque il turno. Gli etnei hanno infatti il vantaggio non del miglior piazzamento in classifica, ma della Coppa Italia di Serie C vinta che li ha proiettati direttamente alla fase Nazionale dei play off. Un salto notevole considerando che nelle ultime giornate della regular season i rossoazzurri hanno evitato d’un soffio i play out, che avrebbero invece vanificato questo vantaggio costringendoli a giocare gli spareggi per evitare la Serie D.

CATANIA ATALANTA U23 LE PROBABILI FORMAZIONI

Possiamo passare in rassegna le possibili scelte dei due tecnici per la diretta Catania Atalanta U23, ipotizzando le possibili formazioni schierate in campo. Per il Catania di Michele Zeoli partenza con un 3-5-2, Furlan in porta e difesa a tre titolare con Monaco, Quaini e Castellini; Celli sulla fascia destra, Zammarini, Kontek e Cicerelli si muoveranno nella zona di centrocampo e Bouah sulla fascia sinistra; in attacco Cianci e Di Carmine titolari. Francesco Modesto per l’Atalanta U23 partirà con un 3-4-1-2, Vismara giocherà in porta difendendo una retroguardia a tre schierata con Bernasconi, Berto e Comi; la linea di centrocampo sarà quella composta da Palestra, Panada, Mendicino e Ceresoli; in avanti Capone agirà da treuquartista alle spalle di Diao e Cissè.

CATANIA ATALANTA U23, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguardo i bookmakers, la diretta Catania Atalanta U23 propone le seguenti quote: vittoria del Catania quotata 2.1o, quota per il pareggio fissata a 3.00 mentre la quota per l’eventuale affermazione esterna dell’Atalanta U23 viene proposta agli scommettitori a 3.55.











