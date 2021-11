Video/ Giana Erminio Pergolettese (1-1) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE 1-1: PRIMO TEMPO

Termina 1-1 Giana Erminio Pergolettese. La sfida valevole per la 14^ giornata di andata del girone A del campionato di Serie C, si chiude in parità come possiamo vedere nel video degli highlights. Per la Giana Erminio continua il periodo poco positivo, con la vittoria che manca da fine settembre. La formazione allenata da Matteo Contini, all’esordio in questa gara, occupa la penultima posizione in classifica con 12 punti. La Pergolettese, dopo la sconfitta dello scorso turno, torna a far punti (7 nelle ultime 5 partite), ed è posizionata al terzultimo posto.

Andiamo a rivivere le fasi salienti della partita. Nel primo tempo è la Giana Erminio che prova a fare la partita, e al 12′ sfiora il vantaggio. Potente tiro dalla distanza di Palazzolo, che si abbassa improvvisamente e scheggia la traversa, prima di terminare fuori. La Pergolettese prova però a reagire, e al 31′ trova il gol del vantaggio. Calcio d’angolo battuto da Varas sul primo palo che pesca il taglio di Zennaro sul primo palo, abile a deviarla in rete in diagonale, è 0-1. Al 41′ la Giana prova a rispondere. Tiro di D’Ausilio deviato sulla traversa da Galeotti. Passa un solo minuto e i padroni di casa colpiscono un altro legno, con il colpo di testa di Bonalumi che si stampa sul palo. Il primo tempo si chiude sullo 0-1.

VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE 1-1: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, la Pergolettese torna in campo con l’obiettivo di mettere in cassaforte il risultato. Fin da subito infatti prova ad imporre un ritmo alto, ma la Giana Erminio non concede spazi. Al 52′, i padroni di casa colpiscono un’altra traversa. Cross di Palazzolo deviato da Varas, che per poco non fa autogol, è il legno a salvarlo. Il pericolo corso sveglia la Pergolettese, la quale si fa rivedere dalle parti dell’area avversaria al 57′.

E’ Morello a provarci con un tiro dalla distanza, che finisce di poco a lato. La Giana Erminio prova subito a rispondere. Al 59′, Palazzolo serve Perna che conclude da buona posizione, ma trova la parata di Galeotti. Capovolgimento di fronte e Pergolettese pericolosa. Bariti semina il panico sulla sinistra e pennella al centro per Scardina che spreca tutto. Nei minuti finali, la Pergolettese sembra in controllo, ma al 90′ la Giana trova il gol del pareggio. Calcio di punizione battuto da Caferri che con una traiettoria insidiosa beffa Galeotti, è il gol che fissa il punteggio finale sull’1-1.

VIDEO GIANA ERMINIO PERGOLETTESE 1-1: IL TABELLINO

RETI: 31′ Zennaro (P), 90′ Caferri (G).

GIANA ERMINIO (4-3-3):Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magli, Colombini, Ferrari, Acella, Palazzolo; Vono, Perna, D’Ausilio. A Disp. Avogadri, Casagrande, Carminati, A. Corti, Piazza, Gulinelli, Corti N, Caferri, Messaggi. All. Contini.

PERGOLETTESE (4-3-3): Galeotti; Lepore; Ferrara, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Zennaro; Bariti, Scardina, Morello. A disp. Cattaneo, Alari,Palermo, Cancello, Guiu, Vitalucci, Girelli, Perseu, Vezeni, Moreo, Nava, Fonseca. All. Lucchini.



