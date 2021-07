Video gol di Chiesa in Italia Spagna Euro 2020/ Il tiro a giro dell’1-0! (Raiplay)

VIDEO ITALIA SPAGNA: IL GOL DI CHIESA

Il video del gol di Chiesa in Italia Spagna fa impazzire i tifosi azzurri. L’Italia ha trovato il gol del vantaggio contro la Spagna: grande azione di contropiede della formazione azzurra in un momento in cui la pressione della Spagna si stava facendo forte. Donnarumma ha affrettato il rinvio ed Insigne, subito partito palla al piede, ha trovato il passaggio in profondità per Immobile che ha difeso il pallone in mezzo a due avversari, il rimpallo ha favorito Federico Chiesa che è avanzato e poi, una volta in area, ha piazzato il pallone sul secondo palo con un tiro a giro, che ha lasciato immobile Unai Simon insaccandosi.

Importantissimo gol del vantaggio in un momento di difficoltà per gli azzurri e Chiesa si è dimostrato straordinario interprete a livello tecnico, realizzando un altro gol di pregevole fattura tecnica dopo quello nei supplementari contro l’Austria, un altro vero capolavoro con l’attaccante della Juventus sempre più protagonista di questo Europeo: non solo gol importanti, ma anche di straordinaria fattura tecnica per Chiesa che non per niente si è guadagnato il posto da titolare dopo che inizialmente era stato Berardi a partire dal 1′.

