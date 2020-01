Video/ Gozzano Pistoiese (1-1): highlights e gol. Un punto a testa (Serie C)

Gozzano e Pistoiese si dividono la posta in palio grazie alle reti di Terigi e Pozzebon nella 22^ giornata di Serie C. Come si vede nel video di Gozzano Pistoiese, la compagine toscana la sblocca dopo dieci minuti di gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Bordin, Vitiello colpisce di testa e trova la grande parata di Crespi, ma arriva il tocco vincente di Terigi che deve solo metterla in rete. Pistoiese in contropiede ad un passo dal raddoppio. Gucci fa da sponda per Bortoletti che spreca in maniera incredibile. Buon intervento in uscita di Salvalaggio ad anticipare Tomaselli. Ferrarini sulla destra tocca per Bordin fuori area. Tiro di prima intenzione, respinge Crespi che si ripete anche su Vitiello.

IL SECONDO TEMPO

La prima frazione vede i toscani avanti. Ad inizio ripresa Salvalaggio compie un grandissimo intervento su Bukva. Ci prova Bordin su punizione, è attento Crespi. Palazzolo tira a botta sicura, Salvalaggio compie un’altra grande parata. Tomaselli manca in maniera incredibile la conclusione in area. Salvalaggio, autore di una grandissima partita, deve arrendersi a Pozzebon. Tomaselli calcia a botta sicura, altra grande parata di Salvalaggio che capitola. Il Gozzano ha disputato finora 21 partite in questo girone, vincendo appena tre volte, pareggiando in dieci occasioni e perdendo otto match. Nelle prime 21 partite disputate, invece, la Pistoiese può dirsi forte di appena quattro vittorie, ben tredici pareggi e quattro sconfitte.

CLICCA QUI PER IL VIDEO GOZZANO PISTOIESE



© RIPRODUZIONE RISERVATA