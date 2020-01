Video/ Gravina Foggia (2-0): highlights e gol. Ficara fa piangere i satanelli

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Gravina Foggia 2-0, partita nefasta per i satanelli che già al quarto d’ora del primo tempo devono fare a meno di Fumagalli. Il portiere titolare commette fallo al di fuori dell’area di rigore per fermare il lanciatissimo Santoro e si guadagna con enorme anticipo la via verso gli spogliatoi perché l’arbitro Ancora non ci pensa due volte a sventolargli il cartellino rosso in faccia. Con l’uomo in più la formazione di Loseto prende l’iniziativa, Corda si affida all’estremo difensore di riserva Di Stasio per limitare i danni ma a cinque minuti dalla pausa arriva la conclusione vincente di Ficara che sblocca la contesa. Nella ripresa la musica non cambia con i padroni di casa che fanno la partita, Santoro prova a mettere i tre punti in cassaforte ma non ci riesce, così ci deve pensare ancora Ficara che al 75′ realizza la doppietta e spegne definitivamente le velleità di rimonta degli avversari che in inferiorità numerica non hanno mai creato grossi problemi a Vicino. Terza sconfitta in campionato per il Foggia che scivola a -5 dal Bitonto capolista del girone H di Serie D e perde anche il secondo posto in classifica, scavalcato dal Sorrento.

IL TABELLINO

GRAVINA-FOGGIA 2-0 (1-0)

GRAVINA (4-3-3): Vicino; Dentamaro, Gogovski, Silletti, Di Modugno; Coulibaly, Mbida, Correnti (84′ Notaristefano); Ficara, Bozzi (73′ Bottari), Santoro. All. Valeriano Loseto.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Carboni, Anelli, Cadili (60′ Di Jenno); Salines, Staiano (18′ Di Stasio), Cittadino (76′ Gemmi), Gerbaudo (60′ Gentile), Campagna; El Ouazni, Tortori (80′ Allegretti). All. Ninni Corda.

ARBITRO: Andrea Ancora (sez. di Roma 1).

AMMONITI: El Ouazni (F), Cittadino (F), Anelli (F), Dentamaro (G), Gentile (F), Salines (F).

ESPULSO: 16′ Fumagalli (F) per fallo fuori area.

RECUPERO: 4′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 40′ e 75′ Ficara (G).

