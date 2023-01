Video/ Gubbio Fermana (1-3) gol ed highlights: colpo esterno a sorpresa!

Video Gubbio Fermana che presenta all’interno dei primi 45 minuti di gioco due gol. La sblocca Bulevardi che risponde a Romeo con una sfida molto equilibrata fra due squadre che non hanno di certo paura di affrontarsi e giocano, dunque, con personalità. Due cartellini gialli nei primi 45 minuti di gioco con Signorini e Morelli ammoniti, entrambi tra le fila del Gubbio del tecnico Piero Braglia. Tra le occasioni migliori del primo tempo ci si ricorda della parata di Borghetto su Di Stefano oppure il tiro mancino di Semeraro in diagonale. Duplice fischio e fine primo tempo con gara sullo 0-1.

Secondo tempo di Gubbio Fermana che vede un cambio di gioco con azioni più elettriche con le reti di Misuraca e di Maggio. Vittoria esterna dunque per la Fermana che vince a sorpresa in casa del Gubbio fermo al terzo posto con le reti di Romeo, Misuraca e Maggio. Per Misuraca rete dopo la deviazione vincente. Per Maggio, invece, azione personale di Fischnaller che si tramuta in gol con il tocco del giocatore che firma il tris. Nel finale Mbakogu prova a riaprire il match ma niente da fare, sbagliando sotto porta clamorosamente. Triplice fischio e vittoria Fermana.

VIDEO GUBBIO FERMANA: IL TABELLINO

GUBBIO: Arena A., Bonini F., Bulevardi D. (dal 12′ st Spina M.), Di Stefano L. (dal 11′ st Mbakogu J.), Dutu E., Meneghetti M. (Portiere), Morelli G. (dal 1′ st Corsinelli F.), Rosaia G., Semeraro F. (dal 11′ st Toscano M.), Signorini A. (dal 1′ st Redolfi A.), Vazquez F.. A disposizione: Corsinelli F., De Luca, Guerrini, Mbakogu J., Redolfi A., Rovaldo A., Spina M., Toscano M., Vitale G.

FERMANA: Borghetto N. (Portiere), Carosso A., Eleuteri A. (dal 33′ st De Pascalis D.), Fischnaller M. (dal 26′ st Bunino C.), Giandonato M., Maggio M. (dal 40′ st Pinzi R.), Misuraca G., Parodi G., Pellizzari S., Romeo F., Scorza C. (dal 27′ st Graziano G.). A disposizione: Bunino C., Cardinali M., De Nuzzo G., De Pascalis D., Grassi L., Graziano G., Nannelli G., Pinzi R., Ronci A., Santoni, Spedalieri J., Vaccarezza N. (Portiere), Vessella M.

Reti: al 33′ pt Bulevardi D. (Gubbio) al 23′ pt Romeo F. (Fermana) , al 6′ st Misuraca G. (Fermana) , al 24′ st Maggio M. (Fermana) .

Ammonizioni: al 21′ pt Signorini A. (Gubbio), al 44′ pt Morelli G. (Gubbio), al 3′ st Redolfi A. (Gubbio) al 34′ st Graziano G. (Fermana).

VIDEO GUBBIO FERMANA: GOL ED HIGHLIGHTS











