DIRETTA FIORENTINA PRESTON: AMICHEVOLE BIS VIOLA IN INGHILTERRA!

Secondo giorno consecutivo in campo per i viola nel ritiro inglese, oggi sabato 27 luglio 2024 sarà infatti la volta della diretta Fiorentina Preston, la partita amichevole che avrà inizio alle ore 16.00 italiane di oggi pomeriggio, a nemmeno 24 ore di distanza dall’amichevole già disputata ieri contro il Bolton, che ha aperto la tournée inglese per la Fiorentina, che per dieci giorni si allenerà in Inghilterra e in questo periodo ha anche in programma tre partite, delle quali l’odierna diretta Fiorentina Preston sarà appunto la seconda, prima di chiudere martedì prossimo contro l’Hull City.

Il Preston North End Football Club, per citare la denominazione completa della società locale, milita nella Serie B inglese, cioè il Championship, quindi sarà un avversario di buon livello ma sulla carta inferiore ai Viola di Raffaele Palladino, che ancora una volta saranno protagonisti in Conference League, alla caccia della terza finale europea consecutiva, anche se possibilmente con un esito differente dalle precedenti, mentre l’ambizione nel campionato di Serie A sarà quella di scalare qualche gradino in più. Tutto questo ribadito, siamo curiosi di scoprire quali indicazioni arriveranno oggi pomeriggio dalla diretta Fiorentina Preston…

DIRETTA FIORENTINA PRESTON STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere disponibile una diretta tv Fiorentina Preston: alcune amichevoli della società viola sono mandate in onda da DAZN in diretta streaming video per i suoi abbonati, ma quella di stasera non fa parte dell’elenco. In alternativa quindi saranno fondamentali le informazioni che la Fiorentina metterà a disposizione sul sito Internet e sui social network, dove si potrà ascoltare la cronaca live.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA PRESTON

Le probabili formazioni per la diretta Fiorentina Preston devono naturalmente tenere conto del fatto che si tratterà della seconda partita amichevole nello spazio di nemmeno 24 ore. Ovviamente non si tratta di un caso, bensì di una scelta precisa per esaminare tutta la rosa e mettere quanti più minuti possibili nelle gambe di tutti i giocatori gigliati. Il modulo di riferimento potrebbe comunque essere il 3-4-2-1 e in porta è facile prevedere l’alternanza fra Terracciano e Christensen.

In difesa è un elemento sotto i riflettori il nuovo arrivato Pongracic, anche se con un nuovo allenatore anche chi era già alla Fiorentina sta studiando i meccanismi richiesti dal mister che tanto bene ha fatto con il Monza. Questa ad esempio potrebbe essere una stagione importante per Ranieri, mentre con questo modulo gli esterni agiscono sulla linea dei centrocampisti: uno potrebbe essere più di spinta e l’altro più “conservativo”, staremo a vedere le scelte per oggi pomeriggio. Un ballottaggio già intrigante è quello tra Kouamé e Kean nel ruolo di prima punta, chi farà meglio oggi nella diretta Fiorentina Preston?