VIDEO “INSUPERABILE” RKOMI/ Canzone Sanremo 2022: amore ad alta velocità

Un amore ad alta velocità. È questo il significato della canzone Insuperabile (guarda qui sotto il video) che Rkomi ha portato sul palco del Festival di Sanremo 2022. Il brano, dal titolo “Insuperabile”, racconta di una passione che è pura velocità e adrenalina. Il testo è pieno di paragoni automobilistici e con il suo ritmo abbatte i confini tra pop e rock. “L’amore per me è elettricità, sto immergendomi nella corrente” recita nelle prime battute la canzone, che dunque chiarisce fin da subito qual è il suo intento metaforico. Il video del brano è stato accolto benissimo dal pubblico, a dimostrazione di quanto il posizionamento finale non incida sul successo.

Dal video di presentazione della canzone Insuperabile, Rkomi aveva dato già qualche piccola anticipazione, spiegando come la canzone abbia un finale orchestrale esplosivo. Il testo è pieno di immagini automobilistiche, filo conduttore del suo ultimo album Taxi Driver. “Insuperabile ed è sicuramente un ibrido. Abbraccia molti generi, ma non voglio svelare troppo” aveva ammesso il cantante. Il brano ha davvero sorpreso tutti e anche i numeri del video non sono da meno.

La canzone è stata accolta benissimo sui social. Basta guardare i numeri del video ufficiale di “Insuperabile” di Rkomi, che dal 2 febbraio è stato visto da oltre 1 milione e 200 mila persone. Tra i classificati dalla decima posizione in giù è uno dei video con più visualizzazioni. Molto bene anche il video dell’esibizione di“Insuperabile” sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022, pubblicato dall’account ufficiale della Rai. Il video di “Insuperabile” conta quasi 550 mila visualizzazioni. Numeri importanti, dunque, per il brano del giovane artista, molto apprezzato dal pubblico.

Straordinario anche il successo in radio, che dimostra bene come la posizione in classifica non sia determinante per la diffusione e l’apprezzamento da parte del pubblico. Il brano di Rkomi, infatti, è sesto nella classifica dei brani più diffusi attraverso le radio dei Festival di Sanremo. Sono 192 le emittenti che hanno trasmesso il brano, con 1256 passaggi totali: dati aggiornati alla mattina successiva alla finale del Festival.

