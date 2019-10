Video/ Inter Parma (2-2): highlights e gol, Conte frena a San Siro (Serie A)

Ecco il video di Inter Parma, la partita terminata 2-2 a San Siro nella nona giornata del campionato di Serie A 2019-2020. L’Inter manca l’opportunità per il sorpasso, pareggiando 2-2 contro il Parma in casa e non approfittando del pari della Juventus a Lecce. Niente primo posto dunque per la squadra di Conte che si inceppa sul più bello e in una partita che pure si era messa in discesa. Sin dalle battute iniziali gli emiliani non hanno mai iniziato a pungere in attacco, ma al 23′ Candreva, sfruttando una deviazione di Dermaku, trova il gol dell’1-0. Tutto facile per l’Inter? Neanche per sogno, in meno di 5′ il Parma piazza il micidiale uno-due che ribalta la situazione. Pareggia Karamoh con il più classico gol degli ex al 26′, sfruttando un errore di Brozovic e infilando Handanovic. Alla mezz’ora è ancora Karamoh a sfondare sulla destra e a mettere nel mezzo un pallone che Gervinho piazza all’angolino, con Handanovic che riesce solo a toccare.

VIDEO INTER PARMA: LUKAKU PAREGGIA I CONTI

Il primo tempo si chiude con Lautaro Martinez che spreca al 43′ un’ottima opportunità a due passi da Sepe. Nella ripresa non cambia il copione, gli sforzi dell’Inter per il pari si concretizzano già al 6′ con un’azione destinata a far discutere, Candreva appoggia nel mezzo, Sepe sbaglia il tempo dell’uscita e Lukaku colpisce. Gol prima annullato e poi convalidato con la review al VAR, ma restano i dubbi per la posizione de due interisti. Il Parma non rinuncia però a far male in contropiede, ancora Karamoh crea problemi alla retroguardia nerazzurra, poi nel finale è assalto col giovane Esposito che per poco non inventa la girata decisiva, poi allo scadere dei 7′ di recupero sbaglia di testa, penalizzando probabilmente Lukaku, meglio piazzato. Finisce così 2-2 a San Siro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA