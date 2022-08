Video/ Inter Spezia (3-0) gol e highlights: il ritorno di Lukaku-Lautaro (Serie A)

VIDEO INTER SPEZIA (3-0): SHOW DEI NERAZZURRI

Se all’esordio in casa del Lecce l’Inter aveva quasi steccato trovando la vittoria letteralmente all’ultimo secondo con Dumfries che l’aveva buttata dentro con il basso ventre (per non dire di peggio), alla prima davanti ai propri tifosi i nerazzurri non sbagliano nulla e asfaltano lo Spezia per 3-0. Un risultato che forse, anzi sicuramente, non rende bene l’idea di quanto sia stato il divario tecnico tra le due formazioni protagoniste, al limite dell’imbarazzante. Citando un tormentone di Simone Inzaghi, non si ricordano parate di Handanovič e in effetti il portiere sloveno non è mai stato impegnato seriamente dagli attaccanti di Luca Gotti, solamente Strelec ha sfiorato il bersaglio sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, quando la gara era già chiaramente indirizzata verso la Beneamata.

La ritrovata intesa tra Lautaro Martínez – autore del gol che ha aperto le danze – e Lukaku – che successivamente ha anche scheggiato una traversa – è una delle notizie più importanti della serata, la LuLa è tornata e potrebbe combinare di nuovo sfracelli dopo aver fatto piangere gli avversari già ai tempi di Conte. Un altro valore aggiunto è senz’altro la panchina lunga visto che il tris porta la firma di Correa su assist di Dzeko, con il bosniaco che ha sfruttato nel migliore dei modi l’iniziativa di Gagliardini. Tutti e tre entrati in corso d’opera. E non dimentichiamoci di Çalhanoglu, che a inizio ripresa ha siglato la rete del raddoppio smorzando ogni velleità di rimonta degli ospiti, che in realtà non sono mai scesi in campo e di certo hanno reso le cose più facili ai padroni di casa, protagonisti di un monologo durato 90 minuti.

VIDEO INTER SPEZIA 3-0, LE DICHIARAZIONI

Lautaro Martínez oltre al gol ha ritrovato anche un partner di lusso come Romelu Lukaku: “Siamo contenti per la vittoria, abbiamo disputato un’ottima partita e andiamo a dormire con 6 punti in classifica, sarà una stagione molto lunga e dobbiamo stare sempre sul pezzo. Lavoro duramente per dare una mano ai compagni ed essere utile alla squadra, non sta a me dire se sono uno degli attaccanti più forti d’Europa, quello spetta a voi giornalisti”. Simone Inzaghi non potrebbe essere più felice, la sua Inter è a punteggio pieno e può fare affidamento su una rosa piena di alternative di lusso nonostante i mancati arrivi di Dybala e Bremer: “Per un allenatore penso sia importante vedere come nascono le azioni che portano ai gol. Ad esempio ho ottenuto delle risposte molto importanti da chi è entrato dalla panchina, sul 3 a 0 di Correa c’è l’assist di Dzeko e l’azione nasce dai piedi di Gagliardini. Abbiamo preparato questa partita nei minimi dettagli, conoscevamo molto bene lo Spezia che veniva da un ottimo momento avendo vinto in Coppa Italia contro il Como e al debutto in campionato aveva battuto l’Empoli, quindi non potevamo assolutamente sottovalutarlo”.

VIDEO INTER SPEZIA 3-0, IL TABELLINO

INTER-SPEZIA 3-0 (1-0)

INTER (3-5-2): Handanovič; Škriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozović (85’ Asllani), Çalhanoglu (75’ Gagliardini), Dimarco (68’ Gosens); Lukaku (68’ Dzeko), Lautaro Martínez (76’ Correa). All. Simone Inzaghi.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara (67’ Hristov), Kiwior, Nikolaou; Gyasi (90’ Holm), Bourabia, Sala (67’ Strelec), S. Bastoni (79’ Kovalenko), Reca; Agudelo (90’ Ellertsson), Nzola. All. Luca Gotti.

ARBITRO: Davide Ghersini (Sez. di Genova).

AMMONITI: Nessuno.

RECUPERO: 0’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 35’ Lautaro Martínez (I), 52’ Çalhanoglu (I), 82’ Correa (I).

