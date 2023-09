Video/ Irlanda Olanda (1-2) gol e highlights: Dumfries è già pronto per il derby! (10 settembre 2023)

VIDEO IRLANDA OLANDA

In vista del derby di sabato prossimo, i tifosi dell’Inter possono dormire sonni tranquilli: Dumfries è in forma smagliante. L’esterno di Simone Inzaghi, impegnato in nazionale, ha dato un notevole contributo alla vittoria in rimonta dell’Olanda contro la Repubblica d’Irlanda, con gli Oranje che hanno espugnato l’Aviva Stadium di Dublino per 2 a 1, come scopriremo nel video Irlanda Olanda. Ma forse è il caso di riavvolgere il nastro e fare un riepilogo di quanto accaduto sul terreno di gioco. Perché gli uomini di Koeman non avevano approcciato la partita nel migliore dei modi, con van Dijk che provoca un calcio di rigore toccando la palla con il braccio largo. Idah manda in delirio i suoi connazionali segnando dagli undici metri, nulla da fare per il portiere Flekken che può solamente raccogliere il pallone in fondo alla rete. Le cose sembrano non mettersi affatto bene per gli ospiti, perché i padroni di casa possono contare sul classico dodicesimo uomo in campo.

Probabili formazioni Italia Ucraina/ Diretta tv: Spalletti cambia (qualificazioni Europei 2024, 11 settembre)

Ed è proprio qui che entra in gioco il nostro eroe: perché sarà proprio Dumfries a procurarsi il calcio di rigore che rimette in corsa l’Olanda. Il portiere dell’Irlanda, Bazunu, esce dai pali per venirgli incontro ma sbaglia completamente le misure e invece del pallone prende in pieno l’esterno nerazzurro che crolla all’interno dell’area. L’arbitro bosniaco Peljto indica nuovamente il dischetto ma questa volta saranno gli oranje a calciare dagli undici metri. Gakpo non tradisce ma ci è mancato poco: Bazunu infatti aveva intuito riuscendo anche a sfiorare il pallone che termina comunque in rete. Dopo essere andati a un passo dal vantaggio con Malen prima dell’intervallo, nella ripresa gli ospiti mettono la freccia: ancora protagonista Dumfries che fa da sponda per l’accorrente Weghorst. L’attaccante dell’Hoffenheim si trova al posto giusto nel momento giusto e gonfia la rete per il definitivo ribaltone. Dal canto loro i milanisti sono rincuorati dalla prestazione di Reijnders, entrato nella ripresa: con il suo ingresso in campo il centrocampo olandese ha decisamente cambiato marcia. Per quanto riguarda il discorso qualificazione alla fase finale di Euro 2024, grazie a questa vittoria la nazionale di Koeman mantiene il secondo posto alle spalle della Francia capolista nel gruppo B, con la Grecia a pari punti ma con una gara in più.

RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Grecia e Slovenia a valanga!

VIDEO IRLANDA OLANDA 1-2, IL TABELLINO

IRLANDA-OLANDA 1-2 (1-1)

IRLANDA (3-4-2-1): Bazunu; N. Collins, Duffy, Egan (73’ McGrath); Doherty (87’ Ebosele), Browne (73’ Smallbone), Cullen, McClean (64’ Manning); Knight (87’ Armstrong), Ogbene; Idah. All. Stephen Kenny.

OLANDA (3-4-3): Flekken; de Ligt, van Dijk, Aké; Dumfries, Wieffer (46’ Reijnders), F. de Jong, Blind (46’ Weghorst); Simons (89’ Berghuis), Malen (68’ Koopmeiners), Gakpo (81’ Lang). All. Ronald Koeman.

ARBITRO: Irfan Peljto (BIH).

AMMONITI: 16’ Wieffer (O), 19’ Bazunu (I), 42’ Ogbene (I), 67’ Gakpo (O), 67’ Knight (I), 87’ Weghorst (O).

DIRETTA/ Irlanda Olanda (risultato finale 1-2): vittoria in rimonta per gli oranje! (10 settembre 2023)

RECUPERO: 3’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 5’ rig. Idah (I), 19’ rig. Gakpo (O), 56’ Weghorst (O).

CLICCA QUI PER IL VIDEO IRLANDA OLANDA











© RIPRODUZIONE RISERVATA