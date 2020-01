Video/ Juventus Cagliari (4-0): highlights e gol. Tripletta di Cristiano Ronaldo!

Il video con gli highlights e i gol di Juventus Cagliari 4-0 ci mostra il poker con il quale i bianconeri hanno messo in rega i casteddu, al terzo KO consecutivo in campionato. L’effetto Nainggolan sembra essersi esaurito per i sardi che a un certo punto erano saliti fino al terzo posto in classifica ma hanno poi subito il classico effetto rinculo che accusano le squadre non abituate a stare così in alto in classifica. Con questo successo la vecchia Signora sale a 45 punti in classifica mantenendo il primato, e per la prima volta la squadra di Sarri vince largamente, non è un caso che i quattro gol siano arrivati tutti nel secondo tempo, quando in campo c’erano contemporaneamente Cristiano Ronaldo (prima tripletta in Italia per lui), Dybala (che si è procurato il calcio di rigore che è valso il raddoppio) e Higuain (che ha poi calato il tris archiviando definitivamente la pratica). Con loro tre a pieno regime non c’è trippa per gatti, se ne è reso conto fin troppo bene Maran che può recriminare per la traversa di Simeone (complice l’intervento di Szczesny), il palo di Joao Pedro (anche se a tempo scaduto, quando i buoi erano scappati dalla stalla) e soprattutto lo svarione di Klavan che sbagliando il retropassaggio per Walukiewicz ha spianato la strada alla goleada dei campioni d’Italia. L’assenza di un punto di riferimento come Pisacane si è fatta sentire ma non può costituire un alibi per la brutta sconfitta maturata all’Allianz Stadium. Va anche detto che per la prima volta dall’inizio del campionato la Juve si è espressa ai massimi livelli dal primo all’ultimo giro di lancette, cosa che non era mai accaduta finora con gli uomini di Sarri che troppo spesso si erano rivelati discontinui nei novanta minuti.

LE DICHIARAZIONI

Cristiano Ronaldo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport subito dopo il triplice fischio di Giacomelli: “Il 2020 è iniziato con il piede giusto, l’importante era vincere per mettere pressione all’Inter. Non ero ancora riuscito a segnare una tripletta in Serie A, un altro piccolo traguardo da festeggiare. La squadra sta migliorando non solo in attacco ma anche in difesa. Ovviamente spero che il Napoli possa battere l’Inter ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi senza dover confidare nei favori degli altri”. Maurizio Sarri analizza la (buona) prestazione dei suoi: “Forse è stata la miglior Juve dall’inizio del campionato, abbiamo giocato con il gas spalancato per 80 minuti, ad esempio contro l’Udinese ci siamo espressi al massimo solamente per un tempo. In campo siamo stati più ordinati del solito, non so se è dovuto all’apporto fornito da Ramsey che sta trovando finalmente una buona condizione fisica”.





