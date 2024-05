Video/ Juventus Monza (2-0) gol e highlights: addio con rete per Alex Sandro! (Serie A, 25 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI JUVENTUS MONZA: LA SINTESI

Allo Juventus Stadium la Juventus vince contro il Monza per 2 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sembrano essere i brianzoli a provare a prendere in mano le redini del match affacciandosi immediatamente in attacco al 2′ con un lancio insidioso di Dany Mota su cui non arriva per un soffio Birindelli. Nemmeno i loro compagni D’Ambrosio, disinnescato da Perin, e Colpani combinano poi di meglio intorno al 9′.

I bianconeri non si lasciano impressionare e crescono cogliendo una traversa con Fagioli al 17′ oltre a fallire un’occasione interessante con Milik al 25′ prima di trovare il gol del vantaggio al 26′ con Federico Chiesa, il quale capitalizza nel migliore dei modi l’assist offertogli da Milik. Gli uomini del tecnico Montero insistono e firmano subito la rete del raddoppio al 29′ con Alex Sandro, bravo ad approfittare di un rimpallo favorevole innescato da Dany Mota sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Fagioli.

Nell’ultima parte della frazione i ragazzi di mister Palladino non sfruttano un altro traversone interessante, effettuato in questo caso da Birindelli, al 37′. Nel secondo tempo l’ingresso di Pinsoglio al posto di Perin nella Juve porta all’occasione fallita da Birindelli da distanza ravvicinata al 52′ ed il Monza rischia grosso a sua volta al 53′ quando Chiesa scheggia il palo con una conclusione a giro da fuori area.

Nel finale sempre Chiesa non completa la doppietta personale al 61′ e Yildiz non ha maggior fortuna al 71′ così come dall’altra parte Djuric non accorcia il distacco con un colpo di testa parato dal solito Pinsoglio al 76′. Nel recupero Miretti centra un altro palo al 90’+2′ dopo aver però commesso fallo in attacco ed il VAR annulla il fallo da calcio di rigore commesso da Weah su Dany Mota segnalando un fallo di mano commesso in precedenza da Pessina.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi, proveniente dalla sezione di Livorno, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Yildiz al 63′ da un lato, Carboni al 38′ e Zerbin, in due occasioni tra il 67′ e il 90′ con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il successo conquistato in quest’ultima trentottesima giornata di campionato permette alla Juventus di aggiungere 3 punti alla propria classifica salendo a quota 71 in Serie A mentre il Monza si vede obbligato a restare fermo con i suoi 45 punti.

