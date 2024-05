DIRETTA JUVENTUS MONZA/ Video streaming tv: impresa brianzola un anno fa (Serie A, oggi 25 maggio 2024)

DIRETTA JUVENTUS MONZA: TESTA A TESTA

Potrebbe essere il confronto fra Davide e Golia, per utilizzare un paragone biblico, eppure la diretta di Juventus Monza ci ricorda che in Serie A sono clamorosamente in vantaggio i brianzoli, che hanno vinto due partite su tre contro i bianconeri. Tutto merito naturalmente del leggendario doppio successo del Monza nello scorso campionato: 1-0 casalingo domenica 18 settembre 2022 per la prima vittoria di sempre dei lombardi nella massima serie; 0-2 allo Stadium bianconero nel ritorno di domenica 29 gennaio 2023.

La Juventus invece aveva vinto una decina di giorni prima in Coppa Italia grazie al 2-1 casalingo e poi ha sfatato il tabù Monza con la vittoria per 1-2 in Brianza nella partita d’andata dell’attuale campionato, giocata venerdì 1° dicembre 2023. Ricordiamo tutti quella partita pazza, con pareggio in extremis del Monza ma gol della definitiva vittoria della Juventus pochissimi minuti dopo. In precedenza, fra il 1976 e il 1986 ci furono quattro sfide in Coppa Italia, con due vittorie per la Juventus più altrettanti pareggi, quindi i bianconeri sono in vantaggio – ma con fatica – nel testa a testa complessivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

JUVENTUS MONZA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per chi non si recasse allo Stadium per vivere in loco l’ultima giornata, ricordiamo naturalmente che la diretta tv di Juventus Monza sarà più correttamente una diretta streaming video, dal momento che questa sarà una delle sette partite della 38^ giornata di Serie A trasmessa in esclusiva per gli abbonati DAZN, per cui una diretta televisiva nel senso “classico” sarà possibile solo con un televisore dotato di connessione Internet.

COMMIATO AGRODOLCE

Una partita che non ha più molto da dire ai fini pratici, ma che potrebbe essere divertente: così si presenta la diretta di Juventus Monza, che ci attende all’Allianz Stadium alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 25 maggio 2024, per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A. La Juventus è in rottura prolungata ormai da mesi, con rari guizzi come la vittoria della Coppa Italia o come la rimonta in extremis che contro il Bologna ha evitato una sconfitta pesante; c’è stato pure il caso Allegri e allora si chiude con Montero in panchina un campionato che prima ha creato illusioni e poi ha svelato i limiti di una squadra che francamente gioca troppo male per sognare il tricolore.

Nella diretta di Juventus Monza c’è comunque da provare a chiudere nel migliore dei modi e anche da cercare una piccola rivincita contro il Monza, che nello scorso campionato aveva espugnato lo Stadium. Fatte le debite proporzioni, i brianzoli chiudono il torneo sicuramente più felici rispetto ai bianconeri: il cammino è sempre stato tranquillo e la salvezza mai in discussione per un Monza che oggi, dopo la sconfitta casalinga contro un Frosinone certamente più motivato, proverà a chiudere il campionato con un’impresa da ricordare. Quale sarà quindi il verdetto della diretta di Juventus Monza?

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

Scopriamo adesso quali sono le notizie sulle probabili formazioni per la diretta di Juventus Monza, pur ricordando che si tratta di un match di fine stagione. Montero dovrebbe chiudere con l’undici sostanzialmente titolare, a cominciare da Gatti-Bremer-Danilo davanti a Szczesny (anche se ci spera pure Rugani); squalificato Cambiaso, a destra ci sarà Weah mentre a sinistra dovrebbe esserci Iling Junior. A centrocampo segnaliamo il ballottaggio tra McKennie e Miretti, spera di trovare spazio anche Fagioli mentre in attacco è attesa la coppia con Chiesa e Vlahovic.

Quanto al Monza, per mister Palladino è possibile un ballottaggio in porta fra Di Gregorio e Sorrentino, mentre un’altra maglia in bilico potrebbe essere quella da esterno destro d’attacco, contesa tra Zerbin e Valentin Carboni; per il resto, nel reparto d’attacco dovrebbero giocare Colpani, l’ex Dany Mota e infine Djuric come prima punta; a centrocampo il punto di riferimento sarà Pessina e lo stesso si può dire in difesa per quanto riguarda Izzo, che sentirà aria da derby.

ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Diamo in conclusione uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta di Juventus Monza, partita che sulla carta dovrebbe avere poca storia. Il segno 1 è nettamente favorito ed è proposto a 1,30, mentre poi si sale già a quota 5,75 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora il Monza chiudesse il campionato con un colpaccio.











