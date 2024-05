Formazioni Juventus Monza/ Quote: ancora Vlahovic-Chiesa per Montero (Serie A, 25 maggio 2024)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: SALUTANO IN DUE?

Le probabili formazioni di Juventus Monza ci introducono all’ultima partita stagionale delle due squadre: alle ore 18:00 di sabato 25 marzo si gioca all’Allianz Stadium per la 38^ giornata di Serie A 2023-2024. Saluta la Juventus, saluta Paolo Montero che dopo l’incredibile pareggio di Bologna ha confermato che tornerà a guidare la Primavera: a meno di clamorosi scenari, l’uruguaiano abbandonerà la prima squadra dopo solo due gare, ma ovviamente vuole togliersi lo sfizio di una vittoria con i “grandi” nel giorno in cui dovrebbe essere celebrato Massimiliano Allegri, che appena prima dell’esonero ha vinto la Coppa Italia.

Dovrebbe essere addio anche per Raffaele Palladino: artefice di due splendide salvezze, il giovane allenatore considera concluso il percorso con un Monza che ha saputo guidare ottimamente verso la metà della classifica nelle prime due stagioni in Serie A e, nonostante un calo sensibile in questo girone di ritorno, lascia in ottima salute e con buone prospettive future. Adesso noi, con le probabili formazioni di Juventus Monza, dobbiamo capire chi potrebbe scendere in campo per questa ultima partita delle due squadre, quindi prendiamoci del tempo per leggere insieme le scelte potenziali dei due allenatori.

JUVENTUS MONZA: QUOTE E PRONOSTICO

Per un ulteriore approfondimento sulle probabili formazioni di Juventus Monza possiamo leggere insieme le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita della 38^ giornata di Serie A. Naturalmente sono largamente favoriti i bianconeri, la loro vittoria (segno 1) vi farebbe infatti guadagnare una somma corrispondente a 1,30 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna del Monza, porta in dote una vincita che equivale a 8,75 volte la posta in palio. Abbiamo infine il segno X, che identifica l’opzione del pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una cifra che ammonta a 5,50 volte l’importo che avrete investito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA

L’ULTIMA DI MONTERO

Per la sua ultima con la prima squadra, Montero non avrà a disposizione lo squalificato Cambiaso: in Juventus Monza quindi sarà Timothy Weah a giocare come laterale di destra, mentre sull’altro versante Iling Junior appare come favorito su Kostic che dovrebbe essere al passo d’addio bianconero. Gatti, Bremer e Danilo formeranno ancora la linea difensiva che si piazzerà a protezione di Szczesny; attenzione però alla possibilità che l’ultima del campionato sia affidata al terzo portiere Pinsoglio, magari non come titolare ma per uno spezzone a partita in corso come del resto già avvenuto in passato. A centrocampo è tornato a disposizione Fagioli: dopo la squalifica il giovane punta a una maglia dal primo minuto ma è più probabile che sia prevista una staffetta con le altre due mezzali, vale a dire McKennie e Rabiot; dalla panchina anche Miretti, mentre come coppia d’attacco Montero dovrebbe puntare ancora su Vlahovic e Federico Chiesa con Milik e Yildiz, a segno contro il Bologna, pronti a subentrare.

LE SCELTE DI PALLADINO

Palladino dovrà invece rinunciare, in Juventus Monza, ad Andrea Carboni e Daniel Maldini, e verosimilmente al lungodegente Ciurria: nel suo 4-2-3-1 il portiere sarà Di Gregorio (che piace ai bianconeri), davanti a lui la coppia centrale sarà formata da Izzo e Pablo Marì con Samuele Birindelli e Kyriakopoulos che dovrebbero essere scelti come terzini. Avremo poi un tandem di centrocampo con Bondo che farà reparto insieme a Pessina; fa dunque un passo indietro l’ex Atalanta, perché sulla trequarti la maglia in posizione centrale dovrebbe essere affidata a Colpani, dunque si allargherà sulla sinistra Dany Mota (ex di questa partita, anche se solo con l’Under 23 della Juventus) e a destra giocherà ancora Zerbin, arrivato in prestito dal Napoli. L’alternativa potrebbe essere Caprari, rientrato dopo il lungo infortunio, mentre come prima punta dovrebbe giocare a tutti gli effetti Djuric, che ha fatto molto bene in questa stagione e con il passare delle settimane si è preso la maglia da titolare a scapito di Lorenzo Colombo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MONZA: IL TABELLINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; T. Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Vlahovic, F. Chiesa. Allenatore: Paolo Montero

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Zerbin, Colpani, Dany Mota; Djuric. Allenatore: Raffaele Palladino











