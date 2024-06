Calciomercato Monza/ Chi è Omari Forson, stellina del Manchester rubata dal Condor (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, IL PRIMO COLPO ARRIVA DAL MANCHESTER UNITED

Il calciomercato sta entrando nel vivo e, nonostante la data ufficiale di inizio sia l’1 luglio, arrivano già i primi colpi sorprendenti che accompagneranno l’estate di tutti gli amanti del calcio. In particolare, il calciomercato Monza entra nel vivo con il primo acquisto ufficiale dopo la lunga trattativa per trovare il nuovo allenatore dopo l’addio di Raffaele Palladino che ha visto trionfare Alessandro Nesta. L’ex difensore di Lazio e Milan accoglierà in Brianza l’acquisto di Omari Forson che approda in Serie A dopo aver giocato in Premier League con il Manchester United di Erik Ten Hag. L’ala classe 2004 arriva al Monza dopo aver rifiutato la proposta di rinnovo del Manchester United che ha lasciato partire il calciatore inglese a parametro zero al termine del suo contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Omari Forson ha firmato un contratto che lo legherà al Monza fino al 30 giugno del 2028 e andrà ad arricchire il reparto offensivo a disposizione di Alessandro Nesta.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS, CHI È OMARI FORSON?

Omari Forson ha trascorso la sua carriera in Inghilterra tra il settore giovanile del Tottenham e quello del Manchester United che lo ha portato al debutto in Premier League proprio in questa stagione dove è riuscito a raccogliere 4 presenze e 68 minuti giocati. L’inglese compirà 20 anni il 20 luglio ma si presenta a Monza con un grande potenziale dalla sua parte che potrebbe trovare la sua massima espressione proprio nel calcio italiano dove la sua velocità potrà diventare un punto di forza. Il mancino è il suo piede preferito ed ha dimostrato di avere le capacità per svariare su tutto il fronte offensivo portando al Monza un altro grande talento che potrebbe definitivamente sbocciare nel club brianzolo. Il calciomercato Monza è appena iniziato ma potrebbe davvero regalare grosse soddisfazioni ai tifosi che si affidano all’esperienza di Adriano Galliani chiamato a creare una squadra in grado di migliorare i risultati ottenuti nelle passate stagioni.











