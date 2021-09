Video/ Juventus Sampdoria (3-2): gol e highlights, rilancio bianconera? (Serie A)

VIDEO JUVENTUS SAMPDORIA (3-2): BIANCONERI CON SOFFERENZA

Il video di Juventus Sampdoria 3-2 ci presenta la seconda vittoria consecutiva per la Vecchia Signora: in attesa di scoprire se sarà davvero rinascita, i bianconeri si prendono il successo in maniera tremendamente sofferta, ancora una volta permettendo all’avversaria di turno di rientrare ma questa volta portando al termine il compito. Al 10’ minuto arriva subito il vantaggio: Alex Sandro crossa, Murru allontana sul piede di Locatelli che prova il tiro, poi assiste per Paulo Dybala che non sbaglia. La Joya segna il secondo gol in questo campionato, ma poco dopo si ferma: esce in lacrime ma sulle proprie gambe, si parla di ritorno dopo la sosta (e come lui Alvaro Morata).

La Juventus sialacqua il raddoppio con Federico Chiesa, ma la Sampdoria punge poco nel primo tempo: così al 41’ un tiro dello stesso Chiesa incoccia il braccio di Murru, per l’arbitro è rigore e sul dischetto, mancando Dybala, va Leonardo Bonucci che fa 2-0. La Juventus si appresta ad andare negli spogliatoi con due reti di vantaggio, e invece la combina grossa palesando ancora problemi sui calci da fermo: angolo per Candreva che crossa, Maya Yoshida prende il tempo a Bonucci e accorcia con un colpo di testa. Il secondo tempo si preannuncia spettacolare e incerto, e così sarà.

VIDEO JUVENTUS SAMPDORIA: IL SECONDO TEMPO

Ecco allora il secondo tempo per il video di Juventus Sampdoria. Ancora Chiesa confeziona in qualche modo il gol del tris bianconero: riceve da Locatelli ma perde il tempo e si fa rimontare da Omar Colley, il difensore blucerchiato però pasticcia con Thorsby e lascia il pallone nella disponibilità di Kulusevski, intelligente e pronto nel servire il rimorchio di Manuel Locatelli che da due passi, e con la porta vuota, non può sbagliare il tiro che rappresenta il primo gol con la maglia della Juventus. A questo punto sembra fatta, anche perché ci sarebbero altre occasioni per fare male alla retroguardia avversaria; invece per Morata la serata è di scarsa concretezza, così ancora una volta la Sampdoria si rimette in partita con i nuovi entrati.

Damsgaard fa tutto bene e tocca per Adrien Silva, il centrocampista portoghese vede Antonio Candreva che dal dischetto del rigore fulmina Perin. La Juventus rischia insomma di gettare alle ortiche anche questa vittoria, ma negli ultimi 11 minuti (recupero compreso) la Sampdoria non riesce a trovare la terza rete della sua partita: Massimiliano Allegri non sarà soddisfatto di parecchie cose ma in questo momento è vitale la vittoria, che migliora sensibilmente la classifica dei bianconeri pur non avendo risolto i problemi strutturali della squadra.

