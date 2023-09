Video/ Latina Potenza (2-1) gol e highlights: i pontini restano a punteggio pieno (Serie C 10 settembre 2023)

VIDEO LATINA POTENZA 2-1

Al Francioni, il match tra Latina e Potenza valevole per la seconda giornata di Serie C girone C non ha lesinato emozioni, ma tutto si è giocato nei momenti decisivi come scopriremo nel video Latina Potenza. Sebbene entrambe le squadre abbiano avuto le loro opportunità e momenti di predominio, andando a segno nella prima frazione di gioco con Del Sole e Di Grazia, è stato un singolo episodio a incidere profondamente sul risultato finale. I pontini avevano avuto le loro occasioni: Fella aveva sprecato un’opportunità d’oro mandando il pallone a lato, e Riccardi, nel secondo tempo, non aveva sfruttato un errore di Gasparini. Tuttavia, proprio quando sembrava che il punteggio sarebbe rimasto in parità fino al triplice fischio, il destino ha giocato le sue carte.

A pochi minuti dalla fine, due giocatori appena entrati in campo hanno scritto il capitolo più importante della partita. Paganini, con una visione di gioco acuta, ha servito un assist millimetrico a Fabrizi, che con un colpo di testa preciso ha messo la palla dietro Gasparini, segnando il gol della vittoria. Questo momento magico, opera di due riserve (sulla carta), ha suggellato il destino del match, proiettando il Latina in testa alla classifica (assieme alla Turris che a sorpresa ha battuto il Crotone). Nonostante un’ultima chance per il Potenza con Cardinali che esce a vuoto e Porcino che non riesce ad approfittarne, il match termina 2-1 per i padroni di casa. Ma è quel gol realizzato a pochi minuti dal novantesimo, quando la difesa ospite sembrava ormai impenetrabile, che rimarrà impresso nelle menti dei tifosi e che ha segnato in modo indelebile l’esito della sfida. La genialità di mister Di Donato ha pagato, e i pontini festeggiano una vittoria preziosa.

VIDEO LATINA POTENZA 2-1, IL TABELLINO

LATINA-POTENZA 2-1 (1-1)

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis (56’ Di Renzo), Rocchi, Marino; Ercolano, Di Livio, Cittadino (78’ Biagi), Riccardi, Del Sole (56’ Paganini); Fella (78’ Jallow), Mastroianni (69’ Fabrizi). All. Daniele Di Donato.

POTENZA (3-5-2): Gasparini; Gyamfi, Sbraga, Verrengia; Hadžiosmanović, Laaribi, Saporiti (72’ Schiattarella), Prezioso (82’ Porcino), Volpe (82’ Steffè); Caturano (72’ Rossetti), Di Grazia (59’ Gagliano). All. Alberto Colombo.

ARBITRO: Domenico Castellone (Sez. di Napoli).

AMMONITI: 21’ Verrengia (P), 48’ Cortinovis (L), 74’ Rocchi (L).

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 32’ Del Sole (L), 42’ Di Grazia (P), 86’ Fabrizi (L).

