Video/ Lecce Brescia (3-1): highlights e gol. Le rondinelle salutano la Serie A

Il video con gli highlights e i gol di Lecce Brescia 3-1 sarà senz’altro malinconico per le rondinelle che tornano in Serie B con 3 giornate d’anticipo. I salentini hanno comunque ben poco da festeggiare, ok il ritorno alla vittoria ma gli uomini di Liverani restano comunque a -4 dal Genoa che imponendosi nel Derby della Lanterna resta a debita distanza dalla zona retrocessione. Ai giallorossi servirà quindi un miracolo nelle ultime 3 partite per assicurarsi la permanenza nella massima categoria anche per la prossima stagione. Al Via del Mare gli ospiti si presentano sul terreno di gioco consapevoli che solamente li teneva ancora in gioco, ma di fatto l’atteggiamento arrendevole della squadra di Lopez faceva presagire una resa incondizionata che si materializza già tra il 22’ e il 32’ del primo tempo quando Lapadula con una doppietta indirizza la gara in favore dei suoi. Reduce da un infortunio alla caviglia, il numero 9 a inizio ripresa viene richiamato in panchina, perderlo nuovamente sarebbe un dramma per questo Lecce che non può fare a meno di nessuno in questa volata finale per la salvezza. Gabriel prima rischia l’autogol controllando malissimo il pallone e poi si fa piegare le mani da un tiro non irresistibile di Dessena che accorcia momentaneamente le distanze. Si tratta solamente di un fuoco di paglia perché in contropiede il Lecce la chiude definitivamente in contropiede con Saponara che non lascia scampo a Joronen, poi bravo a non concedergli la doppietta e in seguito a fermare Majer e Barak che stavano andando per il poker. La speranza è l’ultima a morire.

VIDEO LECCE BRESCIA, IL TABELLINO

LECCE-BRESCIA 3-1 (2-0)

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Paz, Lucioni, Donati; Saponara, Tachtsidis, Barak; Mancosu, Falco (58′ Majer); Lapadula (46′ Shakhov). All. Fabio Liverani.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (52′ Semprini), Chancellor (46′ Gastaldello), Papetti (83′ Mateju), Mangraviti (63′ Bjarnason); Zmrhal, Tonali, Dessena; Martella; Donnarumma (46′ Ayé), Torregrossa. All. Diego Lopez.

ARBITRO: Fabio Maresca (sez. di Napoli).

AMMONITI: Paz (L), Sabelli (B), Majer (L).

RECUPERO: 4′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 22′ e 32′ Lapadula (L), 63′ Dessena (B), 70′ Saponara (L).





