Video/ Lecce Verona (0-1): gol e highlights, Pessina per la vittoria (Serie A)

Colpo gobbo del Verona in caso del Lecce grazie alla rete siglata da Pessina arrivato dall’Atalanta. Gli highlights di Lecce Verona raccontano una partita tutto sommato piacevole e combattuta. Prima di vedere i gol però andiamo prima a scoprire le statistiche del match. Possesso palla a favore degli scaligeri, 56% contro il 46% dei salentini. Ospiti che si fanno preferire anche come tiri totali, undici contro nove. Riguardo le statistiche personali spicca Mancosu con due tiri totali e l’assist vincente di Zaccagni. Mancosu grande protagonista avendo propiziato due occasioni da gol non sfruttate. Amrabat ha invece recuperato ben 19 palloni, dietro di lui Gunter con sedici. Amrabat e Gunter, 4 falli, sono stati i più irruenti. Gara poco spettacolare che ha visto il Verona espugnare il Via del Mare e portare a casa una vittoria importantissima. Le due neopromosse dovranno combattere con il coltello tra i denti per provare a salvarsi.

VIDEO LECCE VERONA, LE DICHIARAZIONI

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è molto deluso per una sconfitta in casa contro una diretta concorrenza. Queste le parole raccolte da tuttomercatoweb: “Sapevamo che questa partita si sarebbe giocata sui duelli individuali, li abbiamo persi a livello tecnico, fisico e mentale, e se si perdono i duelli in questa categoria è difficile vincere la partita. Ci aspetta un campionato di grandissima sofferenza. Credo che oggi la partita non l’abbia persa il tipo di giocatore ma la mentalità diversa. Probabilmente qualche complimento di troppo ha fatto pensare che oggi bastasse il minimo indispensabile.Se non capiamo al volo che dobbiamo cambiare il “microchip” rispetto a come si giocava l’anno scorso, che bisogna fare qualcosa di diverso nella testa prima che nelle gambe, diventerà difficile. Sappiamo che ci sarà da soffrire per tutte le prossime 36 partite, che sarà un’impresa, ma questo non ci deve portare a cercare un colpevole individuale. Questo è un gruppo che si sa non potrà competere facilmente in questa categoria, e dovremo lottare per prendere punti dovunque. L’atteggiamento di oggi è stato quello di una squadra non ben indirizzata sul binario della salvezza”. Mister Juric è molto soddisfatto per una vittoria pesantissima, queste le dichiarazioni raccolte dal portale hellas1903: “Vincere serve sempre. Penso che abbiamo fatto un primo tempo splendido dove potevamo concretizzare meglio. Nel secondo tempo ci siamo difesi bene e abbiamo attaccato. Penso che la nostra vittoria sia giusta. Abbiamo preparato la partita in modo aggressivo. Abbiamo giocato e avuto tante palle gol. Nel secondo tempo sono mancate alcune forze, poi ci siamo un po’ chiusi perché mi sembrava giusto così. Dopo sono entrati giocatori che ci hanno dato freschezza e abbiamo meritato la vittoria. Oggi voglio dare il merito ai ragazzi. Stepinski? Oggi non ci voglio pensare, mi godo la vittoria. Domani penseremo alla punta”.

