Video/ Lecce Vicenza (2-1): highlights e gol. Rodriguez entra, segna e si fa male

Vittoria di carattere per il Lecce che batte in rimonta il Vicenza per 2-1 e ritrova i tre punti in un contesto davvero problematico, con il tecnico Corini ancora alle prese con il Covid e una crisi di risultati che aveva allontanato i salentini dalle posizioni di vertice della classifica del campionato di Serie B. Perdere per la terza volta di fila sarebbe stata una mazzata psicologica terrificante per i padroni di casa che tra le mura amiche del Via del Mare vengono inizialmente trafitti da Marotta che sfugge alla marcatura di Adjapong e si presenta davanti a Gabriel non lasciandogli scampo. Il Lecce accusa il colpo e in un primo momento non reagisce, durante l’intervallo negli spogliatoi il vice Lanna suona la carica e cambia completamente volto alla partita con una doppia mossa, gettando nella mischia Liam Henderson e Pablo Rodriguez Delgado: saranno proprio il centrocampista scozzese con i suoi due assist e il canterano del Real Madrid che lascia la sua firma alla sua prima presenza – prima di dover lasciare il campo a causa di un problema muscolare alla coscia – a confezionare il ribaltone, in collaborazione con il bomber Mancosu (sesto gol in campionato per lui). Il Lanerossi non ci sta e quasi sul filo di lana sigla il due pari con Guerra, peccato che quest’ultimo al momento di essere servito da Lucioni sia in fuorigioco e quindi si alza la bandierina dell’assistente di Paterna che segnala l’irregolarità al direttore di gara tra le proteste inutili di Di Carlo. Chiudiamo con le parole dell’attaccante sardo classe 1988: “Questa vittoria, oltre a darci tanta consapevolezza, significa davvero tanto per noi, stiamo attraversando un periodo molto difficile e ottenere i tre punti nonostante una prestazione non all’altezza rende l’idea di come la squadra sappia soffrire e compattarsi nei momenti difficili. Ci sono ancora tante cose da sistemare per uscire definitivamente dalla crisi, gli avversari capiscono che non stiamo bene e giocano tutte con il coltello tra i denti e con l’obiettivo di affossarci, questo non deve più succedere. Pablo Rodriguez è un ragazzo strano, non si ferma mai in allenamento e spesso devono intervenire i massaggiatori per dirgli di darsi una calmata, sono davvero contento per lui. Al mister imploro di tornare al più presto, perché senza di lui è un vero casino”.

VIDEO LECCE VICENZA 2-1, IL TABELLINO

LECCE-VICENZA 2-1 (0-1)

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, Zhuta; Listkowski (84’ Paganini), Tachtsidis, Majer (67’ Henderson); Mancosu; Coda, Stepinski (67’ Rodriguez Delgado, 78’ Bjorkengren). All. Salvatore Lanna.

VICENZA (3-4-2-1): Grandi; Pasini, Padella (76’ Guerra), Cappelletti; Zonta, Da Riva, Rigoni (84’ Scoppa), Barlocco; Dalmonte, Marotta (69’ Jallow); Meggiorini (84’ Giacomelli). All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Daniele Paterna.

AMMONITI: 39’ Cappelletti (V), 70’ Pablo Rodriguez (L).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 15’ Marotta (V), 70’ Mancosu (L), 72’ Rodriguez Delgado (L).

