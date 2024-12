RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: UN ALTRO POMERIGGIO RICCO

I risultati Serie B saranno splendidi protagonisti anche oggi, domenica 15 dicembre 2024, grazie alle ultime quattro partite in programma nella 17^ giornata del campionato di Serie B 2024-2025. Potremmo parlare di posticipi, ma forse è una definizione impropria, dal momento che saranno ben il 40% del programma del terzultimo turno del girone d’andata. La classifica di Serie B mette in risalto le tre fuggitive, che però hanno giocato tutte fra venerdì e ieri, quindi la domenica lascerà spazio a tutti gli altri obiettivi, dai playoff alla salvezza.

Il programma sarà quello ormai frequente alla domenica per i risultati Serie B, quindi ben tre partite in contemporanea alle ore 15.00, cioè Brescia Carrarese, Cittadella Cremonese e Palermo Catanzaro, mentre alle ore 17.15 ci sarà quello che davvero si può definire come posticipo, cioè il derby campano Salernitana Juve Stabia, al quale sarà affidato il compito di chiudere il programma di questa diciassettesima giornata del campionato di Serie B.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: LA CRISI DEL CITTADELLA

Vogliamo adesso spendere qualche riga in più per il Cittadella, ormai da anni splendida realtà di provincia per i risultati Serie B, ma nella quale sembra essersi rotto qualcosa. Per tante stagioni abbiamo lodato una società che dal 2008 in poi è presenza praticamente fissa in Serie B (con un solo anno in Serie C terminato con l’immediata risalita) e che in un paio di occasioni ha davvero sfiorato anche la Serie A, perdendo la finale dei playoff nel 2019 e nel 2021. In realtà già negli ultimi due anni il Cittadella era scivolato verso la zona critica, ma ora la situazione è ancora più difficile.

Che la situazione sia problematica lo dimostra anche il fatto che la società abbia esonerato Edoardo Gorini, provvedimento davvero inusuale a Cittadella, affidando la guida tecnica della squadra ad Alessandro Dal Canto. Dobbiamo dire però che finora non c’è stato un cambio di rotta: forse c’era stata questa speranza con il colpo a Palermo del 3 novembre scorso, che però resta ancora oggi l’ultima vittoria dei veneti, seguita da un solo pareggio e tre sconfitte, fra cui il devastante 5-0 contro lo Spezia di domenica scorsa. Oggi arriva la Cremonese, rivale certamente ostica, ma la classifica va mossa al più presto…

RISULTATI SERIE B, 17^ GIORNATA

ore 15.00

Brescia Carrarese

Cittadella Cremonese

Palermo Catanzaro

ore 17.15

Salernitana Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 40

Pisa 37

Spezia 34

Cesena 25

Cremonese, Bari 24

Juve Stabia 22

Palermo 21

Catanzaro, Modena 20

Brescia, Carrarese, Mantova 19

Reggiana, Sampdoria 18

Salernitana 17

Cosenza (-4), Frosinone 16

Sudtirol 14

Cittadella 13