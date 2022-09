Video/ Liverpool Ajax (2-1) gol e highlights: Salah e Matip per

Il Liverpool si rimette in carreggiata nel gruppo A di Champions League 2022-23 dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa in casa del Napoli. Contro l’Ajax arriva una vittoria di carattere che dimostra come i Reds di Klopp abbiano ancora fame sebbene non stiano attraversando una fase esaltante. Il pubblico di Anfield suona la carica e Salah ripaga il sostegno dei tifosi con il gol che sblocca la contesa. La gara sembra mettersi in discesa ma i lancieri trovano il modo di pareggiare i conti con un’altra perla di Kudus che infila il pallone sotto la traversa dove Alisson non può mai arrivarci. Pasveer cerca in tutte le maniere di salvare il risultato con una serie di parate su Alexander-Arnold (in fase difensiva lascia parecchio a desiderare ma le sue accelerazioni sulle corsie esterne sono devastanti, nessuno riesce a stargli dietro).

Nella ripresa prosegue l’assedio del Liverpool nell’area di rigore dell’Ajax, Diogo Jota non riesce però a trovare l’angolo giusto mentre Salah scuote l’esterno della rete. I lancieri lasciano sfogare i Reds per poi riaffacciarsi dalle parti di Alisson intorno al 70’ con Tadić che crossa per Blind, il colpo di testa dell’ex-Manchester United termina di poco a lato, una grande occasione che sfuma per gli ospiti. Gli sforzi degli uomini di Klopp vengono premiati all’89’ quando Matip sugli sviluppi di un calcio d’angolo anticipa tutti e deposita il pallone in rete, inutile il salvataggio disperato dello stesso Tadić che respinge quando è già completamente dentro. Finisce 2-1 per il Liverpool che nel doppio impegno con i Rangers può ipotecare la qualificazione agli ottavi di Champions League. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI LIVERPOOL AJAX 2-1 (da skysport.it)

VIDEO LIVERPOOL AJAX 2-1, LE DICHIARAZIONI

Mohammed Kudus, reduce da un lungo stop che ha rischiato di comprometterne la carriera a poco più di 20 anni, vuole riprendersi l’Ajax: “Sono contento per il gol ma mi dispiace per la sconfitta, meritavamo almeno di pareggiare. Non è stato semplice recuperare dall’infortunio ma ora sono completamente guarito e mi sento in gran forma”. Passano gli anni ma Jürgen Klopp è sempre la grinta fatta persona: “L’ultimo gol di Matip in Champions League risale al 2013, all’epoca indossava ancora la maglia dello Schalke 04. Abbiamo esultato come pazzi, a dimostrazione di quanto fosse importante la gara di oggi. È stata una vigilia strana, nel weekend non abbiamo giocato per i motivi che tutti sapete, almeno siamo riusciti a recuperare un po’ di energie e a preparare nel migliore dei modi questa sfida che era cruciale per il nostro cammino in Europa”.

VIDEO LIVERPOOL AJAX 2-1, IL TABELLINO

LIVERPOOL-AJAX 2-1 (1-1)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Elliott (66’ Firmino), Fabinho, Thiago Alcántara (90’+4’ Bajcetic); Salah, Diogo Jota (66’ Darwin Núnez), Luis Díaz (90’+2’ Milner). All. Jürgen Klopp.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch (68’ Jorge Sánchez), J. Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor (80’ Grillitsch); Tadić, Kudus (86’ Brobbey), Bergwijn. All. Alfred Schreuder.

ARBITRO: Artur Dias (POR).

AMMONITI: 59’ Álvarez (A), 62’ Matip (L), 90’+1’ Berghuis (A).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 17’ Salah (L), 27’ Kudus (A), 89’ Matip (L).











