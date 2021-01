Video/ Livorno Albinoleffe (1-0): highlights e gol. Tre punti d’oro per i toscani

VIDEO LIVORNO-ALBINOLEFFE (1-0): LA SINTESI

Allo Stadio Armando Picchi il Livorno supera l’Albinoleffe per 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati dal tecnico Dal Canto sono subito costretti ad operare una sostituzione prematura dovendo rimpiazzare Braken con Pallecchi per infortunio già al 3′. Gli ospiti guidati da mister Zaffaroni tentano di approfittare della situazione ma Marie Sainte finisce con il commettere un errore che favorisce l’intervento del portiere avversario Stancampiano. I minuti scorrono sul cronometro ed i toscani riescono a passare in vantaggio grazie alla rete messa a segno intorno al 25′ da Morelli, il cui colpo di testa vincente è stato propiziato dalla punizione battuta da Haoudi. Quest’ultimo sfiora poi il gol dell’eventuale raddoppio al 30′, sparando tuttavia alto con il sinistro. Nel secondo tempo sono i blucelesti a cercare di partire bene a caccia del possibile pareggio calciando con Gabbianelli al 52′, ben contrastato dalla retroguardia avversaria. Il suo compagno Petrungaro non riesce poi a fare di meglio sia al 53′ che al 55′, incapace di trovare il varco giusto per colpire. Nell’ultima parte dell’incontro gli sforzi prodotti dai lombardi nel cercare di acciuffare il pareggio non sono sufficienti per impensierire seriamente la retroguardia amaranto, brava a reggere fino al triplice fischio dell’arbitro. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Luca Cherchi, proveniente dalla sezione di Carbonia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Morelli e Parisi da un lato, Mondonico, Giorgione e Petrungaro dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Livorno di salire a quota 17 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Albinoleffe non si muove, rimanendo fermo con i suoi 26 punti.

IL TABELLINO

Livorno-Albinoleffe 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 41′ Morelli(L).

LIVORNO (3-5-2) – Stancampiano; Sosa, Marie Sainte, Gemignani; Parisi, Bussaglia, Piccolo G., Haoudi, Gemignani; Braken, Canessa. A disp.: Matysiak, Neri, Deverlan, Pecchia, Irace, Pallecchi, Cremonini, Caia. All.: Dal Canto.

ALBINOLEFFE (3-5-2) – Savini; Gusu, Mondonico, Canestrelli; Petrungaro, Giorgione, Nichetti, Gelli, Tomaselli; Gabbianelli, Manconi. A disp.: Caruso, Paganessi, Riva, Miculi, Piccoli M, Berbenni, Galeandro, Ghezzi. All.: Zaffaroni.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia).

Ammoniti: 41′ Morelli(L); 51′ Parisi(L); 52′ Mondonico(A); 65′ Giorgione(A); 81′ Petrungaro(A).

