Video/ Livorno Ascoli (0-3): highlights e gol. Trotta asfalta i labronici (Serie B)

Il video con gli highlights e i gol di Livorno Ascoli 0-3 ci mostra l’ennesimo tracollo dei labronici sempre più ultimi in classifica e ormai ad anni luce di distanza dalla zona salvezza. Il tecnico Tramezzani non sa più cosa inventarsi per risollevare una squadra che dopo il beffardo 4-4 contro la Virtus Entella, quando era in vantaggio di tre gol, non si è più ripresa. E adesso si trova a sei lunghezze di ritardo dal Trapani – che a sua volta non se la passa benissimo – e a quattordici punti di distacco dal sestultimo posto che a questo punto è più di un miraggio. Dopo aver dato il ben servito a Zanetti (fatali le tre sconfitte di fila patite contro Benevento, Trapani e Frosinone), i piceni hanno ritrovato la vittoria con il nuovo allenatore – ad interim – Guillermo Abascal, che già allenava la primavera e probabilmente tornerà a occuparsi del vivaio quando la società troverà la nuova guida tecnica definitiva. Intanto lo spagnolo si è tolto una bella soddisfazione ottenendo un successo largo contro un avversario in completo disarmo e in completa balia degli avversari. Non poteva sfoggiare miglior biglietto da visita Marcello Trotta, autore di una doppietta e che promette di regalare altre gioie da qui in avanti ai suoi nuovi tifosi. Molto bene anche Leonardo Morosini che a inizio ripresa ha firmato la rete del raddoppio: il mercato di gennaio ha rinforzato notevolmente i marchigiani che ora hanno tutte le carte in regola per dire la loro in zona play-off. Non si può dire lo stesso – in ottica salvezza – per i toscani: tre vittorie, quattro pareggi e quindici sconfitte in ventidue giornate sono un ruolino di marcia perfetto. Per tornare in Serie C. CLICCA QUI PER IL VIDEO LIVORNO ASCOLI

VIDEO LIVORNO ASCOLI: LE DICHIARAZIONI

L’allenatore ad interim dell’Ascoli, Guillermo Abascal, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la larga vittoria dei suoi sul Livorno: “Sto vivendo un’emozione fortissima, abbiamo vissuto un periodo difficile, lasciare i ragazzi della Primavera anche solo per un giorno è stato straziante, ci tengo tanto a loro perché assieme stiamo facendo un gran bel lavoro. E’ bastato cambiare la mentalità e un paio di situazioni tattiche per rimettere le cose a posto, ho trovato un gruppo volenteroso e molto collaborativo che ha dimostrato di poter andare lontano se i componenti remeranno tutti in un’unica direzione. Ringrazio lo staff tecnico che mi ha dato una grossa mano, senza i miei collaboratori non so se ce l’avrei fatta, questa squadra ha la possibilità di volare alto e di puntare alle prime posizioni della classifica. I nuovi arrivati si sono integrati subito alla perfezione, Trotta, Ranieri e Morosini hanno raggiunto un’intesa tale che stento a credere giocassero da un’altra parte solamente qualche settimana fa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA