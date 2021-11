Video/ Lokomotiv Mosca Lazio (0-3): highlights e gol. Sigillo di Pedro!

VIDEO LOKOMOTIV MOSCA-LAZIO (0-3): LA SINTESI

Allo Stadio Lokomotiv la Lazio supera in trasferta la Lokomotiv di Mosca con un netto 3 a 0. Nel primo tempo le due compagini sembrano studiarsi l’un l’altra ed i padroni di casa allenati da mister Gisdol tentano di affacciarsi pericolosamente in zona offensiva con un colpo di testa alto dell’ex romanista Jedvaj al 4′. Gli ospiti guidati dal tecnico Sarri provano a prendere in mano il controllo delle operazioni mantenendo il possesso della sfera.

I minuti scorrono sul cronometro ed i russi ci riprovano al 23′ mancando il bersaglio non di molto con Maradishvili. Gli italiani vanno vicinissimi a spezzare l’equilibrio quando Rybus salva sulla linea di porta il colpo di testa di Basic al 24′ sugli sviluppi di un corner e la Lokomotiv decide di effettuare una sostituzione già al 29′ rimpiazzando Nenakhov con Silyanov, forse vedendo i suoi in difficoltà in quella zona del campo. Nel finale del primo tempo è Felipe Anderson a sollecitare l’estremo difensore avversario Khudiakov nel recupero al 45’+1′.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa i rossoverdi ripartono forte ma i biancocelesti riescono a passare in vantaggio al 56′ grazie al calcio di rigore trasformato da Immobile e concesso su segnalazione del VAR per un fallo di Silyanov ai danni di Zaccagni. Il tempo passa e i laziali insistono approfittando della mancata reazione dei padroni di casa trovando pure il gol del raddoppio al 63′ quando Immobile trasforma un altro calcio di rigore concesso per fallo di Barinov sullo stesso capitano. I suoi compagni Pedro ed Acerbi falliscono poi due chances importanti per il tris qualche istante più tardi. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio pure per la rete del subentrato Pedro, in gol all’87’, e per la traversa colta da Milinkovic-Savic nel recupero al 90’+1′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro portoghese A. Soares Dias ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Kamano, Nenakhov, Silyanov, Barinov e Rybus da un lato, Zaccagni, Luis Alberto, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo quinto turno della fase a gironi permettono alla Lazio di salire a quota 8 nella classifica del gruppo E dell’Europa League mentre la Lokomotiv Mosca non si muove, rimanendo ferma con i suoi 2 punti.

IL TABELLINO

Lokomotiv Mosca-Lazio 0 a 3 (p.t. 0-0)

Reti: 56′, 63′ RIG. Immonile(L); 87′ Pedro(L).

LOKOMOTIV MOSCA (4-3-3) – Khudiakov; Nenakhov(28′ Silyanov), Jedvaj, Murilo, Rybus; Maradishvili(77′ Zinovich), Barinov, Beka Beka; Rybchinskii(59′ Smolov), Lisakovich, Kamano(77′ Borisenko). Allenatore: Markus Gisdol.

LAZIO (4-3-3) – Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto(59′ Milinkovic-Savic), Lucas Leiva(59′ Cataldi), Basic; Felipe Anderson(46′ Pedro), Immobile(66′ Muriqi), Zaccagni(84′ Lazzari). Allenatore: Maurizio Sarri.

Arbitro: A. Soares Dias (Portogallo).

Ammoniti: 1′ Kamano(M); 13′ Nenakhov(M); 21′ Zaccagni(L); 36′ Luis Alberto(L); 55′ Silyanov(M); 57′ Lucas Leiva(L); 63′ Barinov(M); 76′ Milinkovic-Savic(L); 87′ Rybus(M).

