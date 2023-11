Video/ Manchester City Lipsia (3-2) gol e highlights: la doppietta di Openda non basta! (28 novembre 2023)

Ogni volta che Manchester City e Lipsia si affrontano, lo spettacolo è assicurato: le due squadre si erano già qualificate agli ottavi di Champions League, lo scontro diretto serviva solamente ad assegnare il primo posto nel gruppo G. Ad avere la meglio sono stati i campioni d’Inghilterra che vincono per 3-2 – in realtà potevano anche accontentarsi di un pareggio per blindare il primato – ma chi pensa che gli uomini di Guardiola abbiano avuto vita grossa si sbaglia di grosso. Soprattutto nel primo tempo gli ospiti vanno a segno per due volte, sempre in contropiede: Rúben Dias combina più danni della grandine e spiana la strada a Openda – tenendolo in gioco – che si presenta tutto solo davanti a Ortega e lo trafigge per l’inaspettato vantaggio della formazione tedesco. I padroni di casa si sbilanciano in avanti come se avessimo già superato il novantesimo e poco dopo la mezz’ora vengono nuovamente infilati dall’ex-Lens che ridicolizza il numero 3 portoghese – sostituito per la disperazione a inizio ripresa – e fa doppietta.

Durante la pausa Guardiola gliene dice quattro negli spogliatoi e i giocatori del Manchester City rientrano in campo con un piglio completamente diverso. Già al 54’ Haaland accorcia le distanze segnando il suo 40^ gol in Champions League – nessuno alla sua età ne aveva segnati così tanti, nemmeno Messi e Cristiano Ronaldo. Un quarto d’ora più tardi Foden completa la rimonta sullo splendido assist di Gvardiol, bravissimo ad alimentare l’azione nata dai piedi di Aké. Il Lipsia perde anche Simons per un brutto infortunio alla spalla (costretto a uscire in lacrime, consolato dal mister Rose quando passa davanti alla panchina) ma con i nuovi entrati Carvalho e Poulsen ritrova il vantaggio, peccato che l’assistente di Nyberg segnali una posizione di offside. E così il gol decisivo lo realizzano i padroni di casa, stavolta l’assist lo sforna Foden per Álvarez che dal limite libera un tiro imprendibile per Blaswich. I campioni d’Inghilterra incontreranno quindi una delle otto seconde.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MANCHESTER CITY LIPSIA 3-2, IL TABELLINO

MANCHESTER CITY-LIPSIA 3-2 (0-2)

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ortega; Walker (54’ Álvarez), Akanji, Rúben Dias (46’ Aké), Gvardiol (90’+3’ S. Gómez); Rodri; Foden, Lewis, Bernardo Silva; Grealish (54’ Doku); Haaland. All. Josep Guardiola.

LIPSIA (4-3-2-1): Blaswich; Klostermann, Simakan, Lukeba, Raum; Seiwald, Haidara (74’ Carvalho), X. Schlager (87’ Kampl); Simons (74’ Poulsen), Forsberg (60’ Baumgartner); Openda (60’ Šeško). All. Marco Rose.

ARBITRO: Glenn Nyberg (SWE).

AMMONITI: 21’ Rúben Dias (MC).

RECUPERO: 4’ pt, 6’ st.

MARCATORI: 13’ e 33’ Openda (L), 54’ Haaland (MC), 70’ Foden (MC), 87’ Álvarez (MC).

