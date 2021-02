Video/ Manchester United Real Sociedad (0-0) highlights. Solskjaer lancia i giovani

Diamo un’occhiata al video con gli highlights di Manchester United-Real Sociedad 0-0, le previsioni della vigilia sono state pienamente rispettate: la gara dell’Old Trafford si è rivelata poco più di una formalità con i Red Devils che di fatto si erano già qualificati agli ottavi di Europa League già giovedì scorso grazie al poker rifilato ai baschi alla Reale Arena. Non sono mancate comunque le emozioni e gli spunti di interesse, chiunque venga a giocare in uno degli stadi più importanti del mondo non può fare di certo bella figura e gli ospiti al 12’ si procurano un calcio di rigore quando James sbaglia completamente i tempi dell’intervento e travolge Gorosabel, nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri Oyarzabal se la fa sotto e spedisce il pallone in tribuna sprecando così un’opportunità gigantesca per portare in vantaggio la formazione di Alguacil. Scampato il pericolo i padroni di casa si portano in avanti con Bruno Fernandes che colpisce la traversa al termine di un’azione ubriacante di Martial mentre il giovane James impegna Remiro con un colpo di testa. A inizio ripresa i biancoblù pareggiano il conto dei legni scheggiati con Sagna che fa tremare la porta di Henderson (traversa anche per lui), dall’altra parte ci pensa Tuanzebe a sbloccarla ma la sua gioia viene cancellata dal fallo in attacco di Lindelof che abbatte Bautista. In un primo momento il direttore di gara convalida il gol ma con la tecnologia nessuno la passa liscia, il VAR – introdotto dai sedicesimi – inchioda il difensore svedese che vanifica così lo sforzo del suo compagno. Solskajer decide di congelare la situazione e ne approfitta per concedere un gettone presenza ad altri ragazzi promettenti come Shoretire – 17 anni appena compiuti – e Diallo – ne farà 19 il prossimo luglio – che compongono la linea verde su cui il Manchester United fa grande affidamento per tornare ai fasti dell’era Ferguson.

VIDEO MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD 0-0, IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD 0-0

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka (46’ Williams), Bailly, Lindelof, Telles; Fred (46’ Tuanzebe), Matic; Greenwood (76’ Shoretire), Bruno Fernandes (46’ Rashford), James (59’ Diallo); Martial. Ale. Ole Gunnar Solskjaer.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel (46’ Bautista), Zubeldia, Sagnan, Munoz; Zubimendi, Guevara (71′ Guridi), Merino; Januzaj (66’ Merquelanz), Isak (46’ Portu), Oyarzabal (46’ Barrenetxea). All. Imanol Alguacil.

ARBITRO: Lawrence Visser (BEL).

AMMONITI: 41’ Fred (MU), 50’ Williams (MU), 65’ Lindelof (MU).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI MANCHESTER UNITED-REAL SOCIEDAD 0-0 (da it.uefa.com)



© RIPRODUZIONE RISERVATA