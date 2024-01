Video/ Marocco Congo (1-1) gol e highlights: Hakimi colpisce, Bakambu perdona (21 gennaio 2024)

Video Marocco Congo che si apre immediatamente con la rete del calciatore del Paris Saint Germain ex Inter Hakimi. Marocco che in precedenza era andato molto vicino a sbloccare la gara con il colpo di testa dell’attaccante del Siviglia En Nesryi. Poco dopo lo stesso centravanti per poco non fa il raddoppio ma spara addosso al portiere avversario. Congo che ha l’occasione nel primo tempo di potersi riportare in pareggio. Calcio di rigore che vede l’ex attaccante del Villareal Cedric Bakambu dagli 11 m. La soluzione dell’attaccante non è fortunata.

Video/ Sudafrica Namibia (4-0) gol e highlights: tanti gol e primi tre punti! (21 gennaio 2024)

Il rigore battuto dall’attaccante si ferma sul palo il primo tempo che termina con il risultato di 1-0. Secondo tempo che vede spingere meno il Marocco. Il Congo effettua diversi cambi nella seconda frazione nel tentativo di creare nuove soluzioni alla luce della freschezza dei calciatori. Il pareggio arriva al minuto 76 grazie alla rete firmata da Silas. Il calciatore sfrutta appieno l’ottimo assist che arriva direttamente dal mio entrato Elia. Nel finale super occasione con la parata di Bono che nega il gol a Mayele. Dopo 7 minuti di recupero termina la partita con le due squadre che si accontentano di un pareggio.

RISULTATI COPPA D'AFRICA, CLASSIFICHE/ Goleada sudafricana! Diretta gol live score (21 gennaio 2024)

VIDEO MAROCCO CONGO: IL TABELLINO

MAROCCO: Bono (Portiere), Hakimi A., Aguerd N., Saiss R., Chibi M., Amrabat S., Ziyech H. (dal 28′ st Adli A.), Ounahi A. (dal 35′ st El Kaabi A.), Amallah S. (dal 19′ st El Khannouss B.), Boufal S. (dal 19′ st Ezzalzouli A.), En Nesyri Y. (dal 35′ st Harit A.). A disposizione: Abdelhamid Y., Attiyat Allah Y., El Azzouzi O., Munir (Portiere), Richardson A., Saibari I., Tissoudali T. Allenatore: Regragui W..

DR CONGO: Mpasi-Nzau L. (Portiere), Kalulu G., Mbemba Ch., Inonga H. (dal 1′ st Batubinsika D.), Masuaku A., Pickel C. (dal 44′ st Tshibola A.), Moutoussamy S., Bongonda T. (dal 7′ st Elia M.), Kakuta G. (dal 19′ st Silas), Wissa Y., Bakambu C. (dal 7′ st Mayele F.). A disposizione: Banza S., Bayeye B. J., Bertaud D. (Portiere), Diangana G., Kayembe J., Mfulu O., Siadi B. (Portiere) Allenatore: Desabre S..

DIRETTA/ Sudafrica Namibia (risultato finale 4-0): Maseko chiude il match! (CAF, 21 gennaio 2024)

Reti: al 6′ pt Hakimi A. (Marocco) al 31′ st Silas (DR Congo) .

Ammonizioni: al 40′ pt Amallah S. (Marocco), al 44′ pt Ziyech H. (Marocco), al 42′ st Adli A. (Marocco).

VIDEO MAROCCO CONGO: GOL E HIGHLIGHTS













© RIPRODUZIONE RISERVATA