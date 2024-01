RISULTATI COPPA D’AFRICA , CLASSIFICHE/ Prima partita al via! Diretta gol live score (21 gennaio 2024)

RISULTATI COPPA D’AFRICA: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere Marocco DR Congo, la prima partita della domenica per i risultati Coppa d’Africa. Abbiamo già ampiamente parlato del Marocco, adesso quindi mettiamo sotto i riflettori i Leopardi della Nazionale di calcio della Repubblica Democratica del Congo, la gigantesca nazione che nel calcio aveva mosso passi interessanti ormai molti decenni fa, ma poi non è mai decollata del tutto. Ricordiamo nel 1974 la partecipazione dell’allora Zaire ai Mondiali in Germania, per l’Africa ai tempi già essere presente era un fatto sensazionale, ma poi la Repubblica Democratica del Congo non ha più calcato il palcoscenico iridato.

Sempre in quegli anni, ci furono ben due trionfi in Coppa d’Africa nel 1968 e poi nello stesso 1974, ma nell’ultimo mezzo secolo i migliori risultati sono stati due terzi posti nel 1998 e nel 2015, inframezzati a tante altre partecipazioni ben più modeste e qualche volta addirittura a mancate qualificazioni. Oggi il test contro il Marocco sarà decisamente impegnativo e allora non perdiamo altro tempo: cediamo la parola a tutte le emozioni sui campi per i risultati di Coppa d’Africa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TORNANO IN CAMPO MAROCCO E SUDAFRICA!

Nuovo giorno con i risultati Coppa d’Africa e oggi, domenica 21 gennaio 2024, sarà un giorno importante per il torneo in Costa d’Avorio, perché si completerà per tutti la seconda giornata della fase a gironi di quella che formalmente è l’edizione del 2023, slittata dalla scorsa estate a questo inverno, collocazione più classica della Coppa d’Africa, per esigenze climatiche. Almeno per alcune Nazionali il momento dei verdetti è già arrivato e la posta in palio è altissima, specie per chi ha sbagliato alla prima giornata, poi da domani a mercoledì si completeranno tutti i gruppi con l’ultimo giro di partite per questa fase.

Cosa ci offriranno allora oggi i risultati Coppa d’Africa? Sarà protagonista innanzitutto il girone F, che oggi (indichiamo naturalmente sempre il fuso orario italiano) infatti vedrà andare in scena entrambi gli incontri della sua seconda giornata. Per la precisione, alle ore 15.00 ci proporrà Marocco DR Congo, mentre alle ore 18.00 sarà la volta del fischio d’inizio per Zambia Tanzania. In prima serata invece il palcoscenico sarà per il girone E, nel quale vivremo ore 21.00 Sudafrica Namibia, il derby australe che fa seguito all’altra partita già giocata ieri.

RISULTATI COPPA D’AFRICA: LA SORPRESA

Oggi per i risultati Coppa d’Africa giocheranno quindi sei squadre, ma ci sembra doveroso concedere le luci dei riflettori adesso alla Namibia, una Nazionale che nel calcio ha tradizione praticamente pari a zero, perché da quelle parti lo sport di squadra più diffuso e popolare è sicuramente il rugby, nel quale la Namibia è presenza praticamente fissa ai Mondiali. Nel calcio invece la Namibia non ha mai partecipato alla Coppa del Mondo, ma non è mai stata protagonista nemmeno a livello continentale, perché solo in tre precedenti edizioni si era qualificata per la fase finale della Coppa d’Africa (1998, 2008 e 2019), ma senza mai superare la fase a gironi e anzi senza mai nemmeno vincere una partita.

Ecco allora che, qualunque cosa succeda nel resto del torneo, la Namibia ha comunque già scritto una pagina della sua storia vincendo martedì la partita contro la Tunisia nella prima giornata, tra l’altro con l’ulteriore soddisfazione di battere una delle tradizionali grandi del calcio africano. Nel girone F sarà particolarmente atteso il Marocco, che ha debuttato vincendo 3-0 contro la Tanzania, ma quello è un risultato che poteva essere facilmente prevedibile: il 16 gennaio 2024 invece i risultati Coppa d’Africa hanno regalato alla Namibia una indimenticabile prima volta…

RISULTATI COPPA D’AFRICA

GIRONE F

Ore 15.00 Marocco DR Congo

Ore 18.00 Zambia Tanzania

CLASSIFICA: Marocco 3; DR Congo, Zambia 1; Tanzania 0.

GIRONE E

Ore 21.00 Sudafrica Namibia

CLASSIFICA: Mali, Namibia 3; Tunisia, Sudafrica 0.











