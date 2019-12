Video Michelle Hunziker “Ciapet” è il nuovo singolo/ E spunta Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker pubblica “Ciapet“, il nuovo singolo a distanza di pochi mesi dal successo di “Michkere”. La canzone si preannuncia una hit dal ritmo incalzante, ma con una finalità davvero interessante visto che il brano presenta diversi spunti di riflessioni su razzismo. Il brano vede la showgirl collaborare con Alborosie, all’anagrafe Alberto D’Ascola, un artista di origine italiana che da diversi anni si è trasferito in Giamaica. Un progetto musicale che vede la Hunziker collaborare nuovamente con J-Ax, il rapper degli Articolo 31 con cui condivide l’esperienza televisiva di “All Together Now”, il game show attualmente in onda su Canale 5. “Ciapet” è un brano divertente e coinvolgente in cui la Hunziker si diverte mandando però un messaggio positivo al grande pubblico.

Ciapet, il nuovo singolo di Michelle Hunziker con lo zampino di J-Ax

La canzone, scritta da Danti e Valeria Palmitessa, segna così il ritorno alla musica di Michelle Hunziker che questa volta per il video si è affidata alla direzione di Samuel Pescuma. Nel video si vede la showgirl ballare circondata da alcuni giovani ballerini amatoriali che hanno avuto la fortuna di lavorare e vivere questa piacevolissima occasione con la bravissima e bellissima Michelle. A sorpresa poi sul finale del video ecco spuntare anche Tomaso Trussardi, il marito di Michelle, che regala un cameo e una veloce battuta in cui dice: “Michelle ma avete finito con ste ca*zo di ciapet che io devo uscire?”. Non solo nel video segnaliamo anche la partecipazione straordinaria di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, le due veline di Striscia La Notizia. La Hunziker è davvero inarrestabile: dopo il successo di Amici Celebrities e quello di All together now, la conduttrice ha parlato anche di haters durante un’intervista rilasciata a Grazia: “Li ignoro. L’hater esiste solo se reagisci. C’erano anche prima dei social, solo che non avevano voce. Sono dei rosiconi che ti seguono per disturbarti, trovano gusto nella provocazione. Se davvero non piacessi loro, avrebbero la possibilità di non seguirmi. Chi mi ferisce davvero? Ci riesce chi amo, quando non si fida di me e delle mia capacità. Sul lavoro sono meno vulnerabile, punto sulla professionalità, so fare un mestiere e ci metto tutta me stessa. Se non piace, pazienza, me ne faccio una ragione”.