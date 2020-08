Video/ Milano Cantù (101-71): highlights, dominio Olimpia in Supercoppa

Il video di Milano Cantù racconta il dominio dell’Olimpia nella partita che ha aperto l’edizione speciale della Supercoppa Italiana 2020 di basket, una sorta di vero e proprio campionato estivo che coinvolge tutte le squadre di Serie A. L’apertura come detto è toccata al classico derby lombardo Milano Cantù, che però non ha avuto storia e si è risolto in un monologo della squadra meneghina, che tocca la doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto, poi chiuso sul 26-18. Subito in evidenza Davide Moretti, autore di ben 8 punti in pochi minuti al suo debutto con l’Olimpia Milano. Nel secondo quarto arriva l’allungo decisivo, tanto che si andrà all’intervallo lungo già sul 54-38 per Milano, con la notevole voce dei 16 assist di squadra per l’Olimpia Milano. Il secondo tempo non ha regalato colpi di scena: 78-54 al 30′ minuto e 101-71 sulla sirena, con tutti i giocatori dei padroni di casa che hanno messo punti a referto in un Mediolanum Forum purtroppo a porte chiuse, come è d’altronde inevitabile in questo periodo.

VIDEO MILANO CANTÙ: LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milano Cantù, partita che di fatto non ha avuto storia, coach Ettore Messina ha commentato così la vittoria dei suoi ragazzi con la quale l’Olimpia ha cominciato la sua stagione ufficiale nella Supercoppa Italiana 2020: “Credo sia stata una buona partita – ha detto l’allenatore di Milano -, giocata con aggressività fisica e muovendo la palla in attacco contro una Cantù che è sempre squadra molto ben organizzata. E’ ovvio che sapevamo di essere più forti, ma poi si tratta di dimostrare sul campo questa teorica maggior forza di cui disponi. I nostri 25 assist sono un bell’inizio, lo è stato allo stesso modo aver potuto dividere i minuti tra tutti i giocatori. Adesso torniamo a lavorare in vista della seconda partita”, ha concluso il proprio pensiero Ettore Messina, come riportato dal sito Internet ufficiale dell’Olimpia.

