Diretta Milano Cantù/ Streaming video tv: inizia la Supercoppa Italiana 2020 (basket)

Milano Cantù, in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 17:00 di giovedì 27 agosto: la partita inaugura ufficialmente la Supercoppa Italiana 2020 di basket, una rivoluzione per un torneo che ha cambiato formula più volte, ma che in ogni caso non aveva mai contemplato la presenza di tutte le partecipanti alla Serie A1. Così sarà invece: il basket nel nostro Paese si è fermato a marzo per la pandemia da Coronavirus e non è più ripartito, lo scudetto non è stato assegnato e, aspettando di capire se e come il torneo ripartirà, la Lega ha deciso di organizzare un torneo particolare con il quale si potesse riprendere il discorso interrotto. Olimpia e Acqua San Bernardo giocano un derby sempre caldissimo e sono inserite nel gruppo A, lo stesso di Varese e Brescia: i gironi sono stati determinati in base alla divisione geografica dell’Italia, per agevolare le trasferte. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Milano Cantù; aspettandone la palla a due possiamo valutare qualche approfondimento sulla partita che inaugura la Supercoppa Italiana 2020 di basket.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cantù sarà trasmessa su Eurosport, e così sarà per le altre partite della Supercoppa: questo canale è raggiungibile dal televisore, dal satellite di Sky ma anche da DAZN, e dunque anche i clienti di quest’ultima piattaforma avranno accesso alle immagini. In alternativa l’emittente fornisce la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a Eurosport Player, il portale sul quale seguire l’intera programmazione del canale in diretta streaming video, utilizzando naturalmente dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA MILANO CANTU’: SITUAZIONE E CONTESTO

Milano Cantù è dunque la prima partita della Supercoppa Italiana 2020 di basket: trovandoci all’esordio, vale la pena fare un riassunto su quello che prevede la formula. Come abbiamo detto, le partecipanti al torneo sono 16: divise secondo il criterio geografico in 4 gironi da quattro, si affronteranno all’interno del loro raggruppamento in partite di andata e ritorno. Verranno così generate le classifiche del girone: la vincente di ciascun gruppo accederà alla Final Four, che verrà disputata tra il 18 e il 20 settembre alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. Un torneo vero e proprio: a difendere il titolo vinto lo scorso anno è la Dinamo Sassari che aveva battuto Venezia in finale, ma qui al Mediolanum Forum sarà interessante assistere alla prima partita ufficiale di un’Olimpia che ha iniziato a rivelarsi nel City of Cagliari (Ettore Messina aveva a disposizione l’intero roster) e che ovviamente inizia la sua stagione con l’obiettivo di vincere tutto in ambito nazionale, per poi provare a prendersi la Final Four in Eurolega o almeno superare il girone. L’Acqua San Bernardo invece è ripartita dalla conferma di Cesare Pancotto e un roster rivoluzionato, che comprende più che altro scommesse e che punta a guadagnare la qualificazione ai playoff del campionato, obiettivo che in una stagione piena di incognite potrebbe essere alla portata. Vedremo intanto come andranno le cose in questa prima partita…

