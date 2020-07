Video/ Monopoli Ternana (0-1): highlights e gol. Salzano trascina le fere! (Serie C)

Nel video con gli highlights e i gol di Monopoli Ternana 0-1 le fere giocano un brutto scherzo ai gabbiani che pagano sicuramente i quattro mesi di inattività, non è facile ritrovare gli automatismi dopo essere rimasti fermi così a lungo e infatti gli uomini di Scienza sono apparsi decisamente meno pimpanti rispetto a quelli di Gallo, che invece avevano già diverse partite sulle gambe e godevano sicuramente di una condizione fisica migliore nonostante la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati. A dire il vero è stata una gara molto equilibrata che si sono annullate a vicenda almeno fino all’inizio del secondo tempo, quando da una punizione di Palumbo è arrivata la deviazione vincente di Salzano che ha anticipato tutti e piazzato il pallone in rete alle spalle di Menegatti. La reazione del Monopoli non si è fatta attendere ma l’esperienza di un uomo come Diakitè fa davvero comodo per una squadra di Serie C, il difensore franco-maliano con una gran chiusura su Salvemini gli impedisce di presentarsi davanti a Iannarilli che poi nel recupero abbassa la saracinesca sul sinistro velenoso di Tsonev. Dall’altra parte Partipilo fallisce il colpo del KO e così la Ternana deve tenere duro fino al triplice fischio di Gariglio. In ogni caso la squadra dell’Unicusano si conferma la mina vagante di questi play-off: Bari, Reggiana, Carrarese e Carpi sono avvisate.

LE DICHIARAZIONI

Al termine della gara il tecnico della Ternana, Fabio Gallo, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare quanto accaduto al Veneziani: “Sono molto soddisfatto, i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, per noi era la quarta partita in dodici giorni, temevo che la stanchezza potesse tarparci le ali, invece abbiamo giocato benissimo meritando di passare il turno, sono davvero contento per loro. Il nostro dovere è dare sempre il massimo e arrivare il più lontano possibile, non abbiamo paura di nessuno”. Giuseppe Scienza non nasconde l’amarezza per il risultato che condanna il suo Monopoli all’eliminazione: “Usciamo a testa alta dopo una partita equilibrata, la differenza l’ha fatta un calcio piazzato su cui abbiamo dormito da piedi, è inconcepibile prendere un gol in questa maniera ma ringrazio comunque i ragazzi per la splendida stagione che ci hanno regalato. Complimenti alla Ternana per il passaggio del turno, purtroppo sono tre anni che i dettagli ci danneggiano. In ogni caso avevamo di fronte un avversario molto forte ed esperto, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.

☘️⚽ MONOPOLI-TERNANA 0-1, LA SINTESI DEL SUCCESSO DELLE FERE 🔥👇Con un gol di Nello #Salzano nella ripresa la Ternana ha battuto i biancoverdi pugliesi e si è qualificata ai quarti di finale dei #PlayOff di #SerieC ⤵️♥️💪💚✔️ Pubblicato da Ternana Calcio su Giovedì 9 luglio 2020

