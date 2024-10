DIRETTA TOTTENHAM AZ ALKMAAR, UN ALTRO PASSO VERSO GLI OTTAVI

Si ritorna in Europa con la diretta Tottenham AZ Alkmaar: la squadra di Ange Postecoglou, dopo le prime due vittorie contro Qarabag e Ferencvaros, ospiterà giovedì 24 ottobre al New White Hart Lane gli olandesi dell’AZ Alkmaar nella terza delle otto partite previste per la prima fase dell’Europa League. Punteggio pieni per gli Spurs fino ad ora in un’Europa League che li vede come protagonisti insieme a Lazio e Lione.

Crisi nera per gli olandesi che stanno vivendo un mese di ottobre da incubo. Quattro sconfitte di fila inanellate dai Kaaskoppen, la cui ultima vittoria è proprio in Europa League, nella prima partita contro gli svedesi dell’Elfsborg, dove a siglare una doppietta fu il classe 2004 Ruben van Bommel, figlio dell’ex Milan Mark. Per i londinesi invece il periodo di forma è più che buono dopo un avvio di stagione stentato. Gli inglesi hanno infatti sconfitto Manchester United e West Ham, e l’unica sconfitta recente sul tabellino contro il Brighton è avvenuta in maniera piuttosto rocambolesca. Fare ora il pieno di punti è fondamentale per gli Spurs visti i prossimi impegni contro Galatasaray e Roma.

DIRETTA TOTTENHAM AZ ALKMAAR, INFO STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Tottenham AZ Alkmaar, come tutti gli impegni europei, è in esclusiva su Sky. Sarà quindi visibile a partire dalle 21:00 su Sky Sport 254, oltre che in streaming su NOW TV, la piattaforma on demand e streaming di proprietà dello stesso Sky.

TOTTENHAM AZ ALKMAAR: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quasi zero assenze fra le file del Tottenham, che dovrà privarsi soltanto della giovane ala Wilson Odobert, vittima di un infortunio alla caviglia durante la sfida di campionato contro il Coventry. Postecoglu potrà quindi contare sui suoi fedelissimi, al contrario della squadra di Martens, falcidiata dagli infortuni. Fra le file dell’AZ indisponibili Goes, Sadiq, Schouten, Westerveld e Zeefuik.

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Son. All. A. Postecoglou.

AZ Alkmaar (4-2-3-1): Owusu-Odura; Maikuma, Penetra, Dekker, Wolfe; Clasie, Belic: Poku, Mijnans, van Bommel; Parrot. All. M. Martens

TOTTENHAM AZ ALKMAAR: LE QUOTE

Per i bookies l‘AZ Alkmaar è spacciato. Le quote a favore degli olandesi vanno da 6 fino ad arrivare ai 7 offerti da Sisal. Poco probabile anche il pareggio, con quote che si aggirano intorno a 5. Ovviamente favorito il Tottenham, offerto a 1.40 da tutti i maggiori siti di scommesse.