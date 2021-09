Video/ Monterosi Palermo (1-1) gol e highlights: Cancellieri regala il pari

VIDEO MONTEROSI PALERMO (1-1): DELUDENTI ROSANERO

Un deludente Palermo impatta sul campo di un ottimo Monterosi, alla rete di Brunori ha replicato Cancellieri. Andiamo a ripercorrere le azioni salienti del match. Bruttissima entrata di Polito che rischia il rosso ma se la cava con il giallo. Trascorsi i primi dieci minuti di gara, non si sblocca il match. Buona iniziativa di Di Paolantonio che per poco non trova il gol. Brunori! La sblocca il Palermo! Cross di Dall’Oglio che trova il compagno di squadra. Brunori interviene di testa e porta avanti i rosanero. Buttaro chiude alla grande su iniziativa della compagine avversaria. Ci avviciniamo intanto alla mezzora di gioco con il Palermo avanti grazie a Brunori. Monterosi che comunque sta disputando un’ottima gara provando a rendersi subito pericolosa dopo il gol subito. Ancora Monterosi pericoloso prima che il direttore di gara mandi le due compagini negli spogliatoi per la fine della prima frazione.

VIDEO MONTEROSI PALERMO: IL SECONDO TEMPO

Padroni di casa che iniziano la ripresa proponendosi subito in avanti. Cancellieri! Arriva il pareggio del Monterosi! Da fuori area non lascia scampo a Pelagotti. Mbende va di testa in anticipo su Brunori salvando i suoi. Azione personale di Valente che la mette in mezzo. Odjer ci prova da fuori area e per poco non inquadra il gol, si salva il Monterosi. Ancora Palermo in attacco ma gli avanti dei rosanero non sembrano in giornata di grazie quest’oggi. Termina in parità il match tra Monterosi e Palermo, le due compagini si dividono la posta in palio dopo una gara molto equilibrata.

IL TABELLINO

MONTEROSI (3-5-2): Borghetto; Rocchi (88′ Verde), Piroli, Mbende; Di Paolantonio, Polito, Buglio (69′ Adamo) Parlati (69′ Franchini) Cancellieri; Polidori (84′ Caon), Costantino. All. D’Antoni.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti 6; Buttaro 6,5 Perrotta, 6 Marconi 6; Valente 4,5, Dall’Oglio 5,5 (81′ Silipo s.v.), De Rose 5, Giron 5,5 (60′ Almici 5); Fella 5 (67′ Floriano 5) Luperini 4,5 (60′ Odjer 6,5); Brunori 6,5 (81′ Soleri s.v.) All. Filippi 4,5.

Arbitro: Carrione (Castellammare di Stabia)

Reti: 22′ Brunori, 50′ Cancellieri

