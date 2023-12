Video/ Monterosi Tuscia Turris (3-3) gol e highlights: pareggio pirotecnico! (Serie C, 17 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA TURRIS (3-3): LA PARTITA

Tanti gol, tensioni, alto ritmo e grandissimo spettacolo tra Monterosi Tuscia e Turris, in questa gara valida per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C. Allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo assistiamo ad una partita pazzesca. I padroni di casa la sbloccano dopo 14 minuti: Bittante la pennella perfettamente verso Costantino, che approfitta di una sbavantura della linea difensiva avversaria e la insacca in rete. Dopo 5 minuti viene annullato il pareggio agli ospiti, e da quel momento i nervi saltano. Al 37esimo viene espulso l’allenatore della formazione campana, e viene assegnato un calcio di rigore ai laziali: Costantino raddoppia dagli undici metri dopo il fallo di Mestrelli su Parlati, dimostrando grande freddezza.

Nel finale del primo tempo la formazione di Torre de Greco si sveglia, ed accorcia le distanze: Mastrantonio male su tocco di testa di Burgio e Maestrelli approfitta della smanacciata debole del portiere per depositare in rete a porta sguarnita la sfera. Nella ripresa la Turris è scatenata e ribalta tutto: al 58esimo De Felice pennella per Cum, che la prova a rigiocare in mezzo ma la difesa avversaria allontana. Al limite dell’area, però, Nocerino è ben posizionato e di prima intenzione realizza un eurogol sotto la traversa. Passano appena 5 minuti, ed arriva anche il 3-2, con Franco e Maniera che compiono una doppia triangolazione da Playstation. L’attaccante riceve palla nuovamente sotto porta e batte agevolmente Mastrantonio. All’86esimo, quando le sorti del match sembrano decise, Vano la pareggia con un colpo di testa in tuffo. Termina con un pareggio pirotecnico.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONTEROSI TUSCIA TURRIS (3-3): IL TABELLINO

MONTEROSI TUSCIA: Mastrantonio D. (Portiere), Sini S., Piroli D., Verde F., Bittante L., Parlati S. (dal 1′ st Di Renzo A.), Tolomello F. (dal 20′ st Vano M.), Palazzino F. (dal 7′ st Fantacci T.), Frediani M., Silipo A., Costantino R. (dal 45’+2 st Di Francesco D.). A disposizione: Cordova F., Crescenzi A., D’Antonio A., Di Paolantonio A., Ekuban J., Ferreri G., Giordani P., Rigon A. (Portiere)

TURRIS: Fasolino G. (Portiere), Maestrelli A., Esempio S., Frascatore P., Cum G. (dal 30′ st Rizzo F.), Scaccabarozzi J., Franco D., Burgio R. (dal 17′ st Contessa S.), De Felice F., Maniero R. (dal 30′ st Matera A.), Nocerino L. (dal 45′ st Guida A.). A disposizione: Cocetta N., Iuliano A. (Portiere), Miceli M., Onda A., Pagno A. (Portiere), Pavone F., Pugliese S.

Reti: al 14′ pt Costantino R. (Monterosi Tuscia) , al 37′ pt Costantino R. (Monterosi Tuscia) , al 41′ st Vano M. (Monterosi Tuscia) al 45’+1 pt Maestrelli A. (Turris) , al 13′ st Nocerino L. (Turris) , al 18′ st Maniero R. (Turris) .

Ammonizioni: al 18′ pt Sini S. (Monterosi Tuscia), al 34′ pt Palazzino F. (Monterosi Tuscia), al 40′ pt Mastrantonio D. (Monterosi Tuscia), al 42′ pt Tolomello F. (Monterosi Tuscia), al 45’+2 pt Costantino R. (Monterosi Tuscia), al 45’+1 st Vano M. (Monterosi Tuscia).

