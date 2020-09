Video/ Monza Busto Arsizio (3-1): highlights, la Saugella vince il derby

La Saugella Monza supera in scioltezza Busto Arsizio per tre set ad uno. Nonostante una Camilla Mingardi in grandissima forma, 23 punti per la giocatrice ospite, Monza vola grazie alla serata di grazia di Van Hecke, 20 punti, Orthmann e Heymann, che siglano 17 punti a testa. Nel derby lombardo le padrone di casa hanno smentito il pronostico che vedeva favorita la compagine ospite. Il primo set è stato letteralmente dominato da Monza che ha chiuso con un 25-13. Al rientro in campo Busto Arsizio sembra aver cambiato marcia ma non riesce a riequilibrare la gara subendo un 25-22. Nel terzo set la compagine ospite riesce finalmente a concretizzare con la vittoria del set i tanti punti messi a segno dalla Mingardi. Nel quarto set si gioca punto a punto ma alla fine Monza la spunta sul 25-22 e bagna con una vittoria l’esordio in campionato. Alessia Orro in cabina di regia ha dipustato una gara quasi perfetta mettendosi al servizio delle bocche di fuoco Lise Van Hecke (20 punti), Laura Heyrman (17) e Hanna Orthmann (17). Dall’altra parte della rete Camilla Mingardi (23) e Alessia Gennari (16), non sono riuscite, nonostante la grande prestazione, a trascinare Busto Arsizio alla vittoria. Camilla Mingardi è stata la top scorer del match con 23 punti e 43% in attacco.

MONZA-BUSTO ARSIZIO: IL TABELLINO

Saugella Monza–Unet Busto Arsizio: 3-1

(25-13, 25-22, 21-25. 25-22)

SAUGELLA MONZA: Carraro ne, Squarcini, Heyrman 17, Van Hecke 20, Orro 3, Begic, Danesi 9, Orthmann 17, Meijners 10, Obossa ne, Davyskiba, Parrocchiale, Negretti ne. All. Gaspari, 2° Parazzoli. Battute Errate: 11. Battute vincenti: 3. Muri: 9.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO: Poulter ne, Olivotto 1, Gennari 16, Bonelli 1, Gray 5, Leonardi (L), Mingardi 23, Piccinini 1, Cucco ne, Stevanovic 9, Escamilla ne, Bulovic ne, Herrera Blanco. All. Fenoglio, 2° Marco Musso. Battute Errate: 10. Battute vincenti: 2. Muri: 4.

VIDEO MONZA BUSTO ARSIZIO, HIGHLIGHTS





