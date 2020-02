Video/ Monza Juventus U23 (1-2): highlights e gol, decisivo l’ex Marchi (Serie C)

Ecco il video di Monza Juventus U23 1-2, partita giocata per il girone A di Serie C. Allo Stadio Brianteo la Juventus Under 23 supera in trasferta ed in rimonta il Monza per 2 a 1, confermando il suo ottimo momento dopo aver centrato la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati dal tecnico Brocchi tentano immediatamente di prendere in mano il controllo delle operazioni e riescono a spezzare l’equilibrio intorno al 22′ per merito del gol realizzato da Finotto, bravo a risolvere una mischia in area avversaria sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Morosini. I bianconeri crescono lentamente con il passare dei minuti e, in avvio di secondo tempo, colgono l’incrocio dei pali tramite una conclusione di Anastasio. I brianzoli non sfruttano la possibilità per raddoppiare ed i piemontesi pareggiano al 74′ grazie al calcio di rigore trasformato dal neo entrato Marchi e concesso per un fallo di mano commesso da Paletta, ammonito per proteste nella circostanza. La compagine guidata da mister Pecchia completa quindi la rimonta con la doppietta personale dell’ex Ettore Marchi che vale il sorpasso sempre dal dischetto al 77′, in questo caso per un fallo commesso dal solito Paletta ai danni del finalizzatore. Inutili i tentativi dei biancorossi di raggiungere il 2 a 2 da lì al triplice fischio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Carrione, proveniente dalla sezione di Castellammare di Stabia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Paletta, Scaglia e Sampirisi da un lato, Marchi e Mulè dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventiseiesimo turno di campionato permettono alla Juventus Under 23 di salire a quota 33 nella classifica del girone A di Serie C mentre il Monza non si muove, riamanendo saldamente fermo in vetta con i suoi 60 punti.

VIDEO MONZA JUVENTUS U23 (1-2): IL TABELLINO

Monza-Juventus U23 1 a 2 (p.t. 1-0)

Reti: 22′ Finotto(M); 74′ rig., 77′ rig. E. Marchi(J).

MONZA (4-3-1-2) – Lamanna; Lepore(55′ Sampirisi), Scaglia, Paletta, Anastasio; Armellino(55′ D’Errico, 75′ Iocolano), Fossati, Morosini(70′ Rigoni); Machin(71′ Mosti); Finotto, Mota Carvalho. A disp.: Sommariva, Chiricò, Brighenti, Rauti, Marconi, Franco, Gliozzi. All.: Brocchi.

JUVENTUS U23 (4-2-3-1) – Loria; Di Pardo, Coccolo, Mulè, Beruatto(46′ Frabotta); Muratore, Toure; Zanimacchia(85′ Peeters), Portanova(46′ E. Marchi), Rafia(63′ Marques); Brunori(59′ Del Sole). A disp.: Nocchi, Dadone, Vrioni, Dragusin, Delli Carri, Minelli. All.: Pecchia.

Arbitro: Francesco Carrione (Castellammare di Stabia).

Ammoniti: 70′ E. Marchi(J); 73′ Paletta(M); 83′ Scaglia(M); 87′ Mulè(J); 90’+4′ Sampirisi(M).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI MONZA JUVENTUS U23 (1-2), HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA