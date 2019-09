Video/ Monza-Siena (0-2): gol e highlights, brianzoli ko a sorpresa (Serie C)

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Monza-Siena. Il Monza cade a sorpresa in casa contro il Siena sotto i colpi di Oukhadda e Cesarini. Ci prova subito Chiricò ma la conclusione viene ribattuta dalla difesa avversaria. Punizione per i brianzoli, Chiricò finta di calciare, arriva Lepore che tira debolmente. Dopo un ottimo inizio dei brianzoli arriva la rete a sorpresa della compagine toscana. Il tiro con il sinistro di Oukhadda non ha lasciato scampo a Lamanna, prima che il pallone rotoli in rete ci sono state due deviazioni fortuite, una di Fossati e l’altra di Bellusci. Armellino ci prova su punizione ma trova solo la barriera. Finotto prova il cross ma viene chiuso in angolo. Bellusci salta dopo una respinta difettosa del portiere ma non inquadra lo specchio. Gran tiro di Lepore che per un soffio non trova lo specchio della porta. La prima frazione termina con il Siena avanti. Inizia la ripresa e c’è subito un fallo di Da Silva su Chiricò, giallo per lui. Ci prova Chiricò, la sfera è facile preda del portiere avversario. Lepore prova il cross, bravo il portiere avversario ad anticipare tutti. Mosti ci prova su punizione, Da Silva chiude tutto. Finotto in area viene anticipato di un soffio. Il Siena difende a denti stretti, il cronometro è nemico del Monza. Quando il Monza compie lo sforzo massimo Cesarini la chiude. Botta di Migliorelli con Lamanna che non trattiene. Brighenti coglie una clamorosa traversa che poteva valere la rete della bandiera per il Monza che cade dopo cinque vittorie di fila. Grandissima vittoria del Siena su un campo davvero difficile.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI MONZA-SIENA 0-2 (SERIE C)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA SIENA 0-2

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Franco (32’st Anastasio); Armellino, Fossati (4’st Galli), D’Errico (32’st Iocolano); Chiricò (15’st Mosti); Finotto, Gliozzi (15’st Brighenti). A disposizione: Sommariva, Marconi, Mosti, Palazzi, Negro, Marchi, Di Munno, Sampirisi.Allenatore Brocchi.

ROBUR SIENA (3-5-2): Confente; Buschiazzo, Baroni, D’Ambrosio; Oukhadda, Arrigoni (15’st Serrotti), Gerli, Da Silva, Panizzi (15’st Migliorelli); Polidori (31’st Guidone), Cesarini (42’st Guberti). A disposizione: Ferrari, Bentivoglio, Ortolini, Varga, Romagnoli, D’Auria, Vassallo, Setola. Allenatore Dal Canto.

Arbitro: Zufferli di Udine (Laudato-Bruni).

Marcatori: 24’pt Oukhadda, 35’st Cesarini.

Note: ammoniti Panizzi, Da Silva, Scaglia, Confente, Buschiazzo. Recuperi: 0 e 5



© RIPRODUZIONE RISERVATA