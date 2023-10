Video/ Monza Udinese (risultato 1-1) gol e highlights: Lucca replica a Colpani! (Serie A, 29 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA UDINESE (1-1): LA PARTITA

Il Monza non va oltre l’1-1 casalingo con Udinese e regala a mister Gabriele Cioffi il suo primo, mezzo sorriso all’avvio di questa sua seconda avventura sulla panchina friulana. Nel match disputato nella cornice dell'”U-Power Stadium” la formazione brianzola brilla solo per un tempo ma non riesce a trovare il colpo del KO contro i friulani che, invece, riescono a superare l’iniziale momento di difficoltà e alla lunga vengono fuori meritando il punto. Nel primo tempo, dopo che i bianconeri si erano resi pericolosi con Zemura, Bijol e poi Samardzic (molto bene, prima di calare nella ripresa) ecco il lampo di Colpani che portava in vantaggio i suoi al 27′ premiando il cross di Kyriakopoulos. Nella seconda parte della frazione, pur senza strafare, i lombardi mostravano di poter controllare il match mentre gli ospiti non davano l’idea di poter pungere.

Stesso leitmotiv nel secondo tempo, ma invertito: bene i biancorossi in avvio ma, al 51′, Zemura andava vicino al gol del pari, negato solo da un grande riflesso di Di Gregorio. Era il campanello d’allarme che Palladino e i suoi non coglievano: infatti l’ingresso in campo di Ferreira e soprattutto Lucca sparigliava le carte. E il giovane attaccante classe 2000 rispondeva presente al 66′ quando, su sponda di Kabasele, eludeva la marcatura di Caldirola e insaccava. Pur con mezz’ora ancora da giocare, era il gol che chiudeva l’incontro: nel restante spicchio di gara, anzi, era Lovric a sfiorare il punto dell’1-2 al 74′ e i cambi tra le fila biancorosse non producevano effetti (ci provava solo Valentin Carboni nel recupero). Così, con questo 1-1, il Monza sale a quota 13 agganciando la Lazio ma mancando il temporaneo sorpasso sulla Roma; per l’Udinese, invece, un ottimo punto in trasferta e un buon viatico per la nuova gestione-Cioffi anche se il terz’ultimo posto a soli 7 punti e in zona-retrocessione non induce a voli pindarici per il momento.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS MONZA UDINESE (1-1): IL TABELLINO

Monza: Di Gregorio; A. Carboni, Pablo Marí (15′ st Bondo), Caldirola; Ciurria (41′ st V. Ciurria), Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani (34′ st Birindelli), Vignato (15′ st Mota Carvalho); Colombo (34′ st Maric). A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pereira, Bettella, Cittadini. Allenatore: Raffaele Palladino.

Udinese: Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele (9′ st Joao Ferreira), Samardzic (9′ st Lucca), Walace, Payero (17′ st Kamara), Zemura (17′ st Lovric); Pereyra; Success. A disposizione: Okoye, Padelli, Masina, Guessand, Zarraga, Quina, Akè, Tikvic, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Reti: 27′ Colpani (M), 21′ st Lucca (U).

Ammoniti: Pablo Marì (M), Padelli (U), Joao Ferreira (U).

