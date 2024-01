Video/ Namibia Mali (0-0) gol e highlights: un pari che regala gli ottavi ad entrambe (24 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAMIBIA MALI (0-0): LA PARTITA

Namibia e Mali non si fanno male e volano entrambe agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. Ad attendere la Namibia ci sarà l’Angola mentre il Mali affronterà il Burkina Faso. Il Camerun è la terza squadra del girone a passare avendo chiuso il girone da seconda. Partita che si accende in un paio di occasioni grazie alla Namibia. Prins Tjiueza riceve la sfera in area e calcia, palla sul palo. La seconda occasione della prima frazione di gara è per Lassine Sinayoko che va di testa su un cross, palla fuori di pochissimo.

Nella seconda frazione le due compagini sembrano volerci provare ma senza spingere troppo vista la qualificazione acquisita. Ottima occasione per Ibrahim Sissoko che calcia davvero male e spreca. Ibrahim Sissoko non riesce ad agganciare in area la sfera, sfuma un’ottima occasione. Inizia la festa sugli spalti per Namibia e Mali che ora sognano di approdare ai quarti di finale. Ricordiamo, infine, il programma già definito degli altri ottavi della Coppa d’Africa. Nigeria-Camerun, Guinea Equatoriale-Guinea, Capo Verde-Mauritania. Nel girone E a sorpresa viene quindi eliminata la Tunisia che non è riuscita a superare il Sudafrica.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAMIBIA MALI (0-0): IL TABELLINO

Namibia (4-4-2): Kazapua; Kamberipa, Amutenya, Haukongo, Hanamub; Muzeu, Katua, Petrus, Hotto; Tjiueza, Shalulile.

Mali (4-3-1-2): D. Diarra; Traore, Kouyate, S. Niakate, M. Diarra Nene, Dieng, Diabate; Bissouma; Y. Niakate, Sinayoko.

