Video/ Napoli Cagliari (2-0) gol e highlights: Osimhen trascina gli azzurri (Serie A)

VIDEO NAPOLI CAGLIARI 2-0: OSIMHEN E INSIGNE FANNO VOLARE GLI AZZURRI

Un super Napoli batte 2-0 il Cagliari e torna in vetta alla classifica di Serie A. Nulla ha potuto fare la formazione sarda contro gli straripanti azzurri guidati da un imprendibile Osimhen, che ha sbloccato la gara con la prima rete e si è procurato il rigore poi trasformato da Insigne. Un ritorno amaro per Walter Mazzarri all’ex stadio San Paolo, ora Diego Armando Maradona. I partenopei realizzano il gol del vantaggio all’11’ minuto di gioco. Anguissa vede l’inserimento in verticale di Zielinski, palla per il polacco che crossa verso il centro, sulla palla si avventa Victor Osimhen, che anticipa Godin e realizza il gol dell’1-0.

Al 24′ è ancora l’attaccante nigeriano a rendersi pericoloso, quando va via in velocità e dal limite dell’area lascia partire una conclusione che bacia il palo. Il Napoli gioca bene e attua un pressing alto che non lascia ragionare i registi del Cagliari. La prima frazione termina con il vantaggio azzurro. Nel secondo tempo, continua il monologo napoletano. E’ sempre Osimhen a guidare gli attacchi del Napoli, e all’8′ la sua conclusione viene bloccata da Cragno. Passano 3 minuti e il numero 9 azzurro viene atterrato in area da Godin, è calcio di rigore. Dal dischetto va Lorenzo Insigne che fulmina Cragno. Partita senza storia, dominata dagli uomini di Spalletti, che continuano a restare al comando della classifica di Serie A, a 18 punti con 6 vittorie su 6.

VIDEO NAPOLI CAGLIARI 2-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Al termine del match vinto dal Napoli per 2-0 contro il Cagliari. L’allenatore azzurro, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando il successo della sua squadra: “Abbiamo già perso contro il Benevento quest’anno, quindi siamo già usciti sconfitti. Dobbiamo migliorare ancora la nostra qualità sulla trequarti. Abbiamo la possibilità di chiudere le partite, cosa che oggi non abbiamo fatto. Potevamo stanarli sul 3-0, non l’abbiamo fatto e potevamo rischiare. Primi in classifica? Dobbiamo ancora crescere, c’è potenzialità e possibilità di crescita. La gente si aspetta tanto da noi. Quando prendi un tiro in porta o un gol si può reagire male, bisogna stare sul pezzo, migliorare dal punto di vista della mentalità. Ci sono squadre che stanno entrando a regime e potrebbero fare gli stessi punti che stiamo facendo noi”.

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha commentato la sconfitta della formazione. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Se pensiamo questo, il Cagliari ha fatto una grande partita. Il Napoli ha dato gol a tutti, è una macchina da guerra, creano tantissime palle gol. Abbiamo commesso degli errori sui gol. Volevamo fare l’assalto, ma abbiamo concesso il rigore al Napoli, il penalty ci ha tagliato le gambe. Il Cagliari è stato solido, nel primo tempo poteva finire 0-0. C’è mancato qualcosa nelle ripartenze e nel gioco. Koulibaly non ha concesso nulla”.

VIDEO NAPOLI CAGLIARI 2-0: IL TABELLINO

MARCATORI: 11′ pt Osimhen (N), 12′ st rig. Insigne (N).

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz (43′ st Demme); Politano (24′ st Lozano), Zielinski (24′ st Elmas), Insigne (32′ st Ounas); Osimhen (32′ st Petagna). A disposizione: Marfella, Meret, Malcuit, Manolas, Juan Jesus, Zanoli, Mertens. Allenatore: Spalletti.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz (23′ st Ceppitelli); Zappa, Razvan, Strootman (40′ st Grassi), Deiola (23′ st Keita), Lykogiannis (40′ st Pereiro); Nandez; Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Bellanova, Carboni, Oliva, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

AMMONITI: Osimhen, Elmas (N), Walukiewicz (C).

