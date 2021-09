DIRETTA/ Napoli Cagliari streaming video tv: azzurri avanti nello storico recente

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI: LO STORICO

Aspettando la diretta di Napoli Cagliari, facciamo un tuffo nella storia più recente di questa partita, che ci regala spunti molto interessanti. Ad esempio, è indiscutibile la nettissima superiorità recente del Napoli, che ha vinto otto delle ultime dieci partite ufficiali giocate contro il Cagliari, al quale i partenopei hanno concesso solo una vittoria e un pareggio. Alcuni di questi successi sono state autentiche goleade, il Napoli in particolare ha vinto addirittura per due volte per 0-5 a Cagliari negli ultimi anni.

Questo ci porta a un dato interessante: i partenopei hanno vinto cinque volte su cinque in Sardegna, ma il Cagliari è tornato dalla ultime due trasferte a Napoli con una vittoria e un pareggio, dunque il fattore campo sembra essere una zavorra per chi gioca in casa. Basta ricordare lo scorso campionato 2020-2021 per capirlo: vittoria per 1-4 del Napoli a Cagliari all’andata domenica 3 gennaio 2021 e pareggio per 1-1 al ritorno al Maradona-San Paolo domenica 2 maggio scorso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA NAPOLI CAGLIARI STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Cagliari sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

SCHERZETTO DI MAZZARRI?

Napoli Cagliari, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Obiettivo dei partenopei è sicuramente quello di proseguire nell’esaltante filotto di inizio campionato che li sta vedendo protagonisti: con lo 0-4 inflitto alla Sampdoria a Marassi nel turno infrasettimanale, Osimhen e compagni si sono portati grazie alla quinta vittoria su altrettante partite disputate a punteggio pieno in testa, a +2 da Inter e Milan e a +3 dalla Roma quarta.

Cagliari avvisato: il pari a Roma contro la Lazio di domenica scorsa era sembrato un esordio incoraggiante per Walter Mazzarri sulla panchina sarda, subito dopo però è arrivato il ko in casa contro l’Empoli nel turno infrasettimanale, che ha fatto capire come l’inizio di stagione per i rossoblu continui ad essere tutto in salita. Il 2 maggio scorso l’ultimo precedente tra le due squadre a Napoli è terminato in parità, 1-1, mentre il 25 settembre 2019 con un gol di Castro i sardi hanno espugnato per l’ultima volta l’allora “San Paolo”. Al 5 maggio 2019 risale invece l’ultima vittoria interna dei partenopei sui sardi, 2-1 con gol di Mertens e Insigne.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Napoli Cagliari, match che andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli. Per il Napoli, Luciano Spalletti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, L. Insigne. Risponderà il Cagliari allenato da Walter Mazzarri con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Diego Armando Maradona di Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Napoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.24, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.00.

