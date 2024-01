Video/ Nigeria Guinea Equatoriale (1-1) gol e highlights: pari con Osimhen! (Coppa d’Africa, 14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NIGERIA GUINEA EQUATORIALE: LA SINTESI

Allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan le formazioni di Nigeria e Guinea Equatoriale si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la squadra allenata dal tecnico Peseiro parte bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito all’11’ fallendo una buona opportunità con Zaidu su un cross interessante. I minuti scorrono sul cronometro e la compagine guidata da mister Obiang Bicogo cresce riuscendo anche a passare in vantaggio verso il 36′ grazie alla rete messa a segno da Salvador, su assist del centrocampista del Monza Josè Machin.

I nigeriani reagiscono immediatamente trovando il gol del pari già al 38′ per merito del napoletano Osimhen, su suggerimento dell’atalantino Lookman, e mancano il sorpasso con Moses Simon al 45’+3′. Nel secondo tempo il copione del match sembra ripetersi rispetto a quanto accaduto in precedenza ed infatti il nigeriano Zaidu si rende protagonista al 54′ con un altro tentativo sventato in questo caso da Jesus Owono con una bella parata.

Nell’ultima parte dell’incontro l’ex torinista Ola Aina manca il gol del colpaccio per le Super Aquile per colpa di un altro intervento provvidenziale di Jesus Owono. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sudafricano A. Tom ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Zaidu da un lato, Bikoro e Balboa dall’altro. Il punto conquistato in questa prima giornata della competizione continentale permette sia alla Nigeria che alla Guinea Equatoriale di salire a quota 1 nella classifica del girone A della Coppa d’Africa 2024.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI NIGERIA GUINEA EQUATORIALE: IL TABELLINO

Nigeria-Guinea Equatoriale 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 36′ Salvador(G); 38′ Osimhen(N).

Assist: 36′ Machin(G); 38′ Lookman(N).

NIGERIA (4-2-3-1) – Nwabali, Aina, Troost-Ekong, Ajayi, Zaidu, Yusuf, Onyeka, Iwobi, Lookman, Simon, Osimhen. Allenatore: Peseiro.

GUINEA EQUATORIALE (4-4-2) – Owono, Orozco, Ndong, Akapo, Coco, Bikoro, Buyla, Ganet, Machin, Salvador, Nsue. Allenatore: Obiang Bicogo.

Arbitro: A. Tom (Sudafrica).

Ammoniti: 26′ Bikoro(G); 66′ Zaidu(N); 85′ Balboa(G).

